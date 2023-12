Hvad skal der egentligt til for, at du kan gætte ikoniske tv- og realityserier?

Stiletter, modemagasiner, værktøj og en flytning. Det bliver til endnu to serier, du kan streame hos Pluto TV.

Stiletterne og modemagasinet er ledetrådene bag det amerikanske reality-hit med den tidligere topmodel Tyra Banks i spidsen, hvor hun sammen med en række nådesløse dommere skal finde America's Next Top Model.

Selvom serien ikke længere bliver produceret, så er de gamle afsnit et gensyn værd. Udover intriger, gråd, grin og fald på catwalken, kan du se frem til et gensyn med både modetendenser og en modeverden fra en anden tid.

Kan du kende ikonisk 90'er-serie på titelmelodien?



Hvad får du, hvis du blander et par højtaljede, forvaskede jeans og en amerikanerbil med en rockede melodi komponeret af John Davis?

Det var den opgave, et par tilfældige danskere på gaden blev stillet. Det viste sig ikke at være så svært, for titelmelodien af John Davis er så ikonisk, at de fleste hurtigt genkender serien, den lagde melodi til.

Der er selvfølgelig tale om en af de nok mest kendte ungdomsserier nogensinde, nemlig Beverly Hills 90210.

Hvis du savner vennerne Donna, Steve, Dylan, Andrea, Kelly og tvillingeparret Brandon og Brenda fra West Beverly High, så glæd dig over, at serien endnu en gang er at finde på streaming. Som det eneste sted, kan du lige nu se serien helt gratis on demand hos Pluto TV.

Værktøjet er brugbart for Geggo og Cengiz, da de i den helt nye spinoff-serie, Langt fra Bryggen, flytter til Amager. Den kan også ses gratis hos Pluto TV, ligesom dens forløber Familien fra Bryggen.

Måske du bliver inspireret til et gør-det-selv projekt af Geggo og Cengiz' mere eller mindre mislykkedes forsøg?

