Vil du vågne frisk og veludhvilet, er det vigtigt at sove i en seng, der passer til netop dig. Her er en række tips til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal på udkig efter en ny seng.

Har du ondt i kroppen, når du vågner, eller føler du dig bare dødtræt om morgenen? Forklaringen kan være helt enkel. Det kan nemlig være, at du og din seng er et rigtig dårligt match. For måske har du faktisk brug for mere plads, når du sover. Måske er din madras alt for blød til dig, eller måske bliver du forstyrret af din sovepartner i løbet af natten.

Få en bedre søvn - find en luksusseng hos BedreNætter i deres store januarudsalg - spar op til 64% her

Du få 100 dages gratis prøvetid og gratis levering

Her er 5 tips til hvad, du skal kigge efter, når du køber en ny seng.

1. Madrassens fasthed

Om madrassen skal være hård eller blød, er en individuel præference, men optimalt set skal ens ryg være så lige som muligt, når man sover. Er madrassen for hård, får ryggen ikke den nødvendige støtte. Er den for blød, vil ryggen bue for meget. Er du i tvivl om, hvad der passer dig bedst, kan du gå efter nogle enkle tommelfingerregler:

Vejer du under 75 kilo: Gå efter en madras med “Pocket-fjedre” og medium fasthed. Vejer du mellem 75-100 kilo: Vælg en madras i kategorien fast. Vejer du over 95 kilo: Vælg “Multipocket-fjedre”, hvor du får du dobbelt så mange fjedre som ved almindelige Pocket-fjedre og dermed en fastere madras.

Sover du sammen med en partner, kan det være en god idé at vælge to forskellige madrasser, der passer til jeres respektive kropsvægt og præferencer.

2. Størrelse

Hvor stor din seng optimalt skal være afhænger af, om du sover alene, med en partner eller måske har et par børn, der gerne kigger forbi soveværelset. Det kan være hyggeligt at ligge i ske med sin sovepartner, men der skal også gerne være plads til at brede sig, uden man vækker den anden. Er I to (eller flere), der skal dele seng, er det derfor en god idé at vælge en seng på minimum 160 centimeter.

3. Topmadras

Det kan være en god ide at købe en topmadras til din seng, fordi den optimerer komforten og beskytter madrassen mod snavs. Betrækket på en topmadras kan nemlig tages af og vaskes efter behov. Du kan vælge mellem bløde og faste topmadrasser. Vælg en, der passer til fastheden af "hovedmadrassen", og som tager hensyn til eventuelle problemer med nakke, ryg, nattesved mm. Består din seng af to forskellige madrasser, "binder" topmadrassen sengen sammen.

Find den bedste seng til dig - Spar op til 65% på luksussenge hos Sengetid.dk i deres januarudsalg her

Du få 101 dages gratis prøvetid og gratis levering

4. Sengetype

Du kan vælge mellem flere forskellige typer senge. Her er nogle af de mest populære:

Boksmadras er grundlæggende en sengeramme med indbygget madras. Du skal bare sætte nogle ben eller meder på, og smide en topmadras over, og så er sengen klar til at sove i. Vælger du en boksmadras kan du med få midler skabe et godt og komfortabelt sengemiljø.

er grundlæggende en sengeramme med indbygget madras. Du skal bare sætte nogle ben eller meder på, og smide en topmadras over, og så er sengen klar til at sove i. Vælger du en boksmadras kan du med få midler skabe et godt og komfortabelt sengemiljø. Elevationsseng har en motor, så du kan hæve hoved- og fodgærde. Perfekt hvis du vil bruge meget tid i sengen. Hæver du hovedgærdet bliver det nemmere at læse, spise eller se tv fra sengen, og du kan også bruge sengen som dit udvidede hjemmekontor. Har du fx problemer med snorken, er en elevationsseng også perfekt.

har en motor, så du kan hæve hoved- og fodgærde. Perfekt hvis du vil bruge meget tid i sengen. Hæver du hovedgærdet bliver det nemmere at læse, spise eller se tv fra sengen, og du kan også bruge sengen som dit udvidede hjemmekontor. Har du fx problemer med snorken, er en elevationsseng også perfekt. Kontinentalseng - består af flere komfortlag, der er lagt sammen, og er perfekt til dig, der vil have den ultimative komfort og støtte til kroppen, når du sover. Nederst er der en boksmadras og øverst en klassisk springmadras, der går ud i ét, så der er ikke er en revne midt på sengen.

5. Æstetik - sov i smukke og rolige omgivelser

Et soveværelse indrettet i rolige farver og enkelt interiør kan forbedre din nattesøvn. Det er derfor heller helt uvæsentligt at vælge et smukt sengemiljø med en flot seng og lækre dyner og sengetøj. Vælg materialer, der behagelige at sove i, og dyner, der passer til rumtemperaturen.

Lige nu har Bedre Nætter kæmpe rabatter på senge og sengetilbehør, så du kan starte vejen mod bedre søvn allerede i dag. Her er et udvalg af de gode tilbud: