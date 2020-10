På Spotify har du ikke bare adgang til et enormt musikkatalog. Du kan også finde nogle af de bedste danske og internationale podcasts. Her får du en anbefaling på 7 podcasts om alt fra true crime til sladder og politik.

Flere og flere lytter til podcasts. Faktisk har 4 ud af 10 danskere haft en podcast i ørene inden for de seneste tre måneder. Det viser undersøgelsen ”it-anvendelse i befolkningen 2020” fra Danmarks Statistik. I 2008 var andelen af podcastlyttere blot 6 pct.

Det er nemt at forstå, hvorfor danskerne har taget podcasts til sig. De er perfekte til pendlerturen, til en afslapningsstund i sofaen, under træningen, eller mens du svinger støvkosten. Og så er udvalget af gode podcasts bare eksploderet de senere år.

På Spotify har du mange af de mest populære podcasts lige ved hånden. Og de er supernemme at finde frem til. Du skal blot klikke på søgeikonet, så finder du et overflødighedshorn af podcast-episoder fra de bedste leverandører i ind- og udland.

I podcast-hitlisten kan du se, hvad andre lytter til, og her finder du også en liste over de podcasts, som trender lige nu. Dyk ned i de mange genrer - krimi, politik, humor, sport, musik, spil og meget mere. Her får du 7 gode podcasts, der fortjener at blive lyttet til.

1. Third Ear

Third Ear er en af de mest populære danske podcasts nogensinde. På Spotify kan du lytte til alle de mange fængende podcast-fortællinger fra den faste redaktion bag Third Ear. Hør eller genhør deres første podcast ”Guldhornene” (2009) om tyven Sonni, der stjæler de danske nationalklenodier. Kom indenfor i Scientologys verden i ”Robert og Thetanerne” (2016) eller hvad med at få hørt den succesfulde og foruroligende ”Kvinden med den tunge kuffert” (2016)? Et af de seneste skud på Third Ear-stammen er podcast-serien ”Store Øjeblikke”, som er lavet i samarbejde med Copenhagen Phil, og som skildrer seks afgørende øjeblikke i den klassiske musiks historie.

Sprog: Dansk

Lyt til Third Ear her

2. Mads og Monopolet

Skal jeg invitere min fars intrigante kone med til datterens konfirmation? Min kæreste har været mig utro, hvad gør jeg? Det populære DR-radioprogram Mads og Monopolet er efterhånden blevet lidt af en klassiker, og mange danskere har siden 2003 siddet limet til radioen for at følge med, når vært Mads Steffensen vender hverdagens små og store dilemmaer med panelet i studiet. Du finder hele bagkataloget på Spotify.

Sprog: Dansk

Lyt til de mange dilemmaer her

3. Chasing Cosby

De fleste kender den amerikanske skuespiller Bill Cosby fra 80’ernes populære komedieserie Cosby & Co. Han var elsket for sin rolle som den kærlige og lune familiefar og ægtemand. Fra midten af 00’erne kommer der dog alvorlige ridser i det pæne image. Sager om voldtægter og andre seksuelle krænkelser begynder at dukke op, og så ruller skandalen. Journalist Nicki Weisensee dækker sagen fra første færd, og i podcastserien Chasing Cosby taler hun med advokater, nævninge og lang en række af de mere end 60 kvinder, som er blevet traumatiseret af Cosbys krænkelser. Podcastserien er lavet i samarbejde med Los Angeles Times.

Sprog: Engelsk

Her kan du høre podcastserien Chasing Cosby

4. Det, vi taler om, BT

Hvem kysser de kendte på? Hvad sladres der om på Christiansborgs gange? Hvem er røget i en shitstorm, og hvem stikker hvem i ryggen? I det populære sladdermagasin ”Det, vi taler om” lufter programvært Ditte Okman ”det beskidte vasketøj” og dissekerer sladderens slibrige detaljer. Sammen med et panel af gæster diskuterer hun, hvad sladderen betyder, og om der er hold i tidens florerende rygter. Det populære sladdermagasin overlevede nedlukningen af Radio24syv og sendes nu fra bt.dk. Du har adgang til alle afsnit på Spotify.

Sprog: Dansk

Lyt med når Ditte Okman dissekerer tidens florerende rygter

5. Genstart

Knud Brix er ved mikrofonen i det dybdegående DR-nyhedsmagasin ”Genstart”. Her tages en bred vifte af nyhedshistorier op – lige fra Trumps corona-sygdom til gebyr – og hvidvaskskandalerne i Danske Bank. Historierne ”genstartes” og gennemgås fra ende til anden og tilføjes perspektiv og baggrund. For hvor syg var Trump egentlig, og hvad betyder præsidentens sygdomsforløb for udfaldet præsidentvalget? Og hvad med Danske Banks møgsager – hvad er billedet af banken bag?

Sprog: Dansk

Lyt til Genstart her

6: The Joe Rogan Experience

Fra september i år har man på Spotify kunnet høre den vanvittigt populære podcast ”The Joe Rogan Experience”. Den amerikanske podcast har siden 2009 tiltrukket flere hundrede millioner lyttere verden over. Komiker, kampsportsudøver og kommentator Joe Rogan er i studiet, hvor han taler med en bred vifte af gæster. Lyt med, og vær forberedt på, at bølgerne går højt, når alt fra kampsport og videnskab til politik og konspirationsteorier bliver vendt og drejet.

Sprog: Engelsk

Lyt til Joe Rogans officielle podcast her

7. Bandeland

I podcastserien Bandeland bliver du inviteret indenfor i en rå underverden, hvor narkohandel, afpresning og vold er hverdagskost. Gennem ti afsnit undersøges den kriminelle bande Loyal to Familia, der har sine rødder i Blågårds Plads-banden, og som siden stiftelsen i 2012 har trukket et spor af brutalitet efter sig. Podcasten giver et unikt indblik i de konflikter, grupperinger og personer, der knytter sig til banden.

Podcastserien er lavet af Ekstra Bladets kriminalredaktion, og alle afsnit er tilgængelige på Spotify.

Sprog: Dansk

Her kan du høre historien om, hvordan det lykkedes én mand at starte Danmarks største og mest brutale gadebande

Få Spotify og lyt til de mange podcast gratis på Spotify