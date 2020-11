Berømmelse, stjernestatus og bunker af penge. Tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø fortæller personligt og åbenhjertigt om livet på første række inden for sportens verden i podcasten ”Friløber”. Med alle de vilde opture og faldet fra stjernerne, da en dopingdom fælder ham i 2019.

Tilværelsen som professionel fodboldspiller på internationalt niveau er badet i rampelys, tårnhøje forventninger og meget store pengebeløb. En verden, som det kan være noget af en mundfuld at blive katapulteret ind i både som ung fodboldspiller og menneske. Hvordan bevarer man kontakten til sig selv og holder fødderne på jorden, når man pludselig får stjernestatus og bliver tituleret ”King Ken”?

Tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø har selv taget hele turen fra feteret international fodboldstjerne til dopingdømt. I afsnit 4 og 5 i podcasten ”Friløber” fortæller han åbent og personligt om det fodboldeventyr, som førte ham til bundesligaen i Tyskland og videre til Kina, Singapore og Malaysia, indtil det hele fik en brat ende i Australien med en dopingdom og forbud mod at dyrke nogen form for sport i to år.

Stærkt selvværd

En af dem, som hjalp Ken Ilsø med at bevare jordforbindelsen undervejs, er mentaltræner og talentudvikler Christian Engell, som også medvirker i podcasten ”Friløber”. Han forklarer, at han blandt andet træner professionelle fodboldspillere i at opbygge et stærkt selvværd gennem styrkelse af et indre repertoire.

”Den professionelle fodboldverden er kendetegnet ved en præstations- og sammenligningskultur, som man skal være i stand til at sætte sig ud over, hvis man skal klare presset. For at kunne håndtere den situation, skal man opbygge det, jeg kalder et indre repertoire. Man skal kunne smile og grine af sig selv. Finde det meningsfyldte, når tingene går knap så godt. Ellers bliver rutscheturene alt for voldsomme rent følelsesmæssigt. Man kan simpelthen ikke holde til det over tid,” forklarer Christian Engell.

Han tilføjer, at når unge fodsboldspillere bliver eksponerede for stjernestatus og berømmelse i en meget ung alder, så bliver det at lave en fejl, eller skuffe de meget høje forventninger, noget, man for alt i verden vil undgå.

”Man prøver derfor at holde den gode fortælling kørende, og risikerer derved at bygge et selvbillede op, som er helt umuligt at leve op til,” pointerer Christian Engell.

Ærlig feedback

Det kræver et stort mod at turde gå op imod sin egen succeshistorie. Og det er her, at mange professionelle fodboldspillere har brug for hjælp til at erkende, at de for eksempel ikke har spillet en speciel god kamp.

”De har behov for ærlig feedback, så de kan tale frit om tingene, også når det går knap så godt. Omgivelserne, i form af forældre og andre, som står tæt på en ung fodboldspiller, kan have en tendens til at være meget rygdækkende, med de bedste intentioner selvfølgelig. Mit arbejde består i at kigge ind bag facaden og spørge ærligt til de ting, som jeg kan se, ikke fungerer,” siger Christian Engell.

Han uddyber, at meget af feedback, vi giver hinanden helt generelt, alt for ofte tager udgangspunkt i udefrakommende parametre. Vi er ikke altid lige gode til at spørge ærligt ind til hinanden og dermed forsøge at sætte os ind i, hvordan vi hver især oplever situationen.

”Ærlig feedback tager udgangspunkt i, hvem du er som person og de individuelle styrker og svagheder, som vi alle besidder. Det handler om at turde at lære hinanden at kende rigtig godt, så man kan give en feedback, som både gør ondt og godt på samme tid,” slår Christian Engell fast.

I podcasten ”Friløber” deler Ken Ilsø sin egen indgående erfaring med både svimlende succes og bragende nedtur i det internationale professionelle fodboldmiljø. En fortælling, hvor lytteren både kommer med ud på nogle af verdens største stadions, ind i omklædningsrummet, op på direktionsgangene og samtidig får et unikt indblik i den restløshed, ensomhed og hjemlængsel, som Ken Ilsø oplever undervejs som udlandsprofessionel.