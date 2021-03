I en tid hvor biograferne er lukket over hele verden, har Disney fundet en måde at give dig adgang til de nyeste film.

Vi har været vant til at se nye film i biografen, men i en tid hvor det ikke kan lade sig gøre har Disney fundet en ny model. På den måde kan du og resten af familien se dem hjemme fra sofaen.

Få adgang til massevis af serier og film med et abonnement på Disney+

Det er ikke helt billigt, men der er alligevel penge at spare i forhold til hvad du ellers ville bruge på biografbilletter, popcorn og sodavand.

Adgangen hedder Premier Access og kræver et aktivt abonnement på streamingtjenesten Disney+.

Når du er abonnent kan du så købe dig adgang til film, som almindelige Disney+-brugere først kan se måneder efter. Og du kan se filmen lige så mange gange du vil, så længe du har adgang til streamingtjenesten.

Drager og Raya må redde verden

Lige nu kan du købe adgang til Raya og den sidste drage for 179 kr. (Se traileren øverst) Den frigives til alle Disney+-abonnenter 4. juni.

For mange år siden levede mennesker og drager fredeligt sammen, men så ofrede dragerne sig for at redde menneskeheden. Samme trussel opstår og krigeren Raya må finde den sidste drage for en gang for alle at sikre den fredfyldte fantasiverden Kumandra.

Sidste år fik den nye udgave af Mulan premiere på Disney+ Premier Access. Der er ikke planlagt flere premierefilm. Disney-topchef Bob Chapek har dog fortalt, at man overvejer at bruge samme model til flere andre film - bl.a. Marvels Black Widow.