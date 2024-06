I dag kan man stemme til EU-valget. Men er du klar? Test dig selv og se, om du ved lige så meget om valget som Henrik Qvortrup, B.T.s politiske analytiker.

Hvor mange danske politikere sidder i Europa-parlamentet? 8

12

14 Hvor mange flygtninge sagde Stine Bosse, at vi skal tage? 0

3000

7000 Hvilket prorussisk netværk har Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha haft en central rolle i? European Russian Forum

Det Russiske Samfund i Danmark

Pravfond Hvornår forlod Storbritannien EU? 2019

2020

2021 Hvilken kandidat har brugt flest penge på annoncer på sociale medier op til EU-valget? Christel Schaldemose, Socialdemokratiet

Henrik Dahl, Liberal Alliance

Anders Vistisen, Dansk Folkeparti Hvornår blev Danmark medlem af Schengen-samarbejdet? 2000

2001

2002 Hvilken farve havde det sugerør, som Lars Løkke Rasmussen hev op af lommen under partilederdebatten? Gul

Blå

Rød Hvor mange medlemslande har EU? 25

26

27 Hvor længe sidder politikere i Europa-Parlamentet ad gangen? 3 år

4 år

5 år Hvilken spidskandidat har under valgkampen fået omtale for sin store tilstedeværelse på det sociale medie TikTok? Henrik Dahl, Liberal Alliance

Jan Kristoffersen, Alternativet

Sigrid Friis, Radikale Venstre