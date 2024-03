Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvilken dommer mistede en deltager i første liveshow? Thomas Blachman

Simon Kvamm

Oh Land Hvad hed deltageren, der røg ud fredag? Victor

Nicolaj

Christian Hvor mange sæsoner har Oh Land været dommer - denne sæson inklusiv? 3

4

5 X Factor har fået ny vært i år - hvad hedder hun? Maria Monez

Maria Fantino

Maria Bonde Hvad var temaet for fredagens X Factor-premiere? Deltagernes yndlingssang

Deltagernes signatursang

En sang fra deltagerens fødeår

