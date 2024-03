Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Markedet for vitaminer er enormt lige nu - men hvad gør de? Lad os starte med A-vitamin. Styrker øjnene

Styrker knoglerne

Styrker negle og hår Hvad med C-vitamin? Hjælper fordøjelsessystemet

Styrker knoglerne og modvirker gigt

Styrker huden og produktionen af kollagen Hvad kan D-vitamin? Styrke dine knogler

Hjælpe på din fordøjelse

Få dit hår til at gro hurtigere Hvad med mineralet jod? Det holder huden ren for dårlige bakterier

Det sørger for, a vi har et normalt stofskifte

Det hjælper faktisk ikke rigtig på noget Hvad betyder K-vitamin for vores krop? Det smører vores led

Det sikrer, at vi kan stoppe med at bløde

Det hjælper os med at producere spyt

