Hvad sagde Lars Løkke lettere aggresivt i en video fra et debatarrangement på Københavns Universitet, der skulle handle om EP-valget, men som endte med i stedet at handle om Israel-Palæstina-konflikten? Kunne du ikke holde din kaje i bare 10 sekunder?

Kunne du ikke holde kæft i bare 10 sekunder?

Kunne du ikke tie stille i bare 10 sekunder? Hvorfor er den propalæstinensiske teltlejr på Københavns Universitet blevet nedlagt? Danmark har besluttet sig for at anerkende Palæstina som stat

Danmark har besluttet sig for at forbyde eksporten af kampflydele til Israel

Københavns Universitet har besluttet sig for at droppe investeringer i fonde, der har Airbnb, Booking.com og eDreams i deres portefølje. Flere medier har i denne uge kunnet beskrive, at Dansk Folkepartis Anders Vistisen, der kalder sig en ‘Vagthund i EU’, deltager i langt fra alle møder, i de udvalg han er del af i parlamentet. Hvor mange udvalgsmøder har han deltaget i? Mindre end hvert 2.

Mindre end hvert 13.

Mindre end hvert 7. Arrangørerne bag Folkemødet på Bornholm fremlagde i slutningen af sidste uge deres bud på en løsning, til hvis debatarrangementer blev kuppet af demonstranter. Den fik så meget kritik, at Folkemødet nu har trukket i land. Hvad var løsningen? Man skulle overveje at invitere demonstranterne på scenen, og give dem en mikrofon.

Man skulle overveje at få publikum til arrangementet til at råbe, for at overdøve dem.

Man skulle overveje at ringe efter folkemødets vagter og få demonstranterne fjernet med magt. I et interview med Jyllands-Posten udtalte Mette Frederiksen tirsdag, at hun ‘ikke kan få det stoppet’, selvom hun gerne vil. Hvad talte hun om? Tilstrømningen af ikke-vestlige indvandrere til Danmark

Tildelingen af førtidspension til rockere- og bandemedlemmer

Rygterne om hendes kandidatur til en toppost i EU

