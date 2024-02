Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Influenceren Cecilie Haugaard, også kendt som Cillemouse, har modtaget en del kritik i kølvandet på annonceringen af hendes bog 'Instagrim'. Hvornår begyndte det? Efter et opslag om bogen, hvor hun ikke havde skrevet, at det var reklame

Efter hendes optræden i tv-programmet Deadline

Efter hun optrådte på en reklame-plakat, hvor hendes næste var redigeret mindre Hvad lyder kritikken på? At hun udnytter et tv-program til at lave reklame for sin bog

At hun formulerer sig dårligt

At hun fremstår hyklerisk og privilegieblind Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Cecilie Haugaard. B.T. har sendt en række spørgsmål til forlaget på bogen, Lindhardt og Ringhof. Hvad lød svaret? »B.T. s spørgsmål afspejler, ligesom den øvrige debat om bogen, at der desværre ikke er nogen, som har læst den endnu.«

»Tak for jeres spørgsmål. Vi henviser til forfatteren. Hun vil kunne besvare jeres spørgsmål mere fyldestgørende, end vi kan.«

Vi modtog intet svar Hvad handler bogen 'Instagrim' blandt andet om? Hvordan Cecilie Haugaard selv har oplevet at blive ramt på selvværdet af at blive eksponeret for perfekte billeder på sociale medier.

At Cecilie Haugaard er stoppet med at dele såkaldte 'glansbilleder' fra sit liv

At Cecilie Haugaard træder ud af rollen som influencer på Instagram Hvor mange følgere har Cecilie Haugaard på sin profil på Instagram? Cirka 320.000

Cirka 590.000

Cirka 250.000

