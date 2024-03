Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

B.T. har afsløret, at den tidligere formand for den politiske organisation Konservative Studerende Kim Risbjerg Madsen er mistænkt for systematisk svindel. Hvad har han svindlet med? Foreningens penge som blandt andet er offentlige midler

Betaling af skat via forfalskede dokumenter

Han har snydt ældre damer for penge via nettet Kim Risbjerg Madsen er mistænkt for at have overført et større beløb til sig selv fra Konservative Studerendes konto. Hvor meget drejer det sig om? 136.775 kroner

500.570 kroner

243.980 kroner Men han er faktisk også mistænkt for yderligere svindel, hvor han ifølge mistanken skulle have overført et beløb fra en lokal studenterforening på CBS ved navn Konservative Studenter Frederiksberg. Hvad er beløbet? Op mod 80.000 kroner

Op mod 100.000 krober

Op mod 50.000 kroner Hvornår opstod mistanken om, at Kim Risbjerg Madsen svindlede? I 2019, da bekendet i Konservative Studerende undrede sig over, at han fra den ene dag til den anden alligevel fik råd til et indskud til en andelslejlighed, men ikke ville tale om det

I 2020, da forretningsudvalget i Konservative Studerende ad flere omgange forgæves bad ham aflevere bilag til regnskabet for 2019

I 2020, da han ifølge sig selv fik hacket sin computer og derfor ikke kunne dokumentere en overførsel, han havde lavet for Konservative Studerende Svindelmistanken har meget muligt haft konsekvenser for Kim Risbjerg Madsens medlemskab af Konservative Studerende. Hvordan? I februar 2020 blev han bedt om at søge en række fonde og gå af som formand

I februar 2020 gik han af som formand

I februar 2020 blev han smidt ud ved håndsoprækning under et møde

Har du mod på mere sjov? Prøv vores spil her.