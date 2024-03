Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Der er ikke mange, der ikke har Netflix, men hvordan går det for virksomheden? De har et kæmpe økonomisk overskud

De har et kæmpe økonomisk underskud

De ville ikke oplyse, hvordan det går Hvor mange betalende brugere havde de i januar? En kvart milliard betalende brugere

To milliarder betalende brugere

En halv milliard betalende brugere Hvor mange penge er det i overskud? 12 milliarder kroner

37 milliarder kroner

43 milliarder kroner Med et stort overskud, kan man mon så forvente, at det bliver billigere at nruge Netflix? Ja, det bliver billigere fra april

Ja, men først i 2025

Nej, man forventer de hæver prisen Hvorfor vil Netflix ifølge eksperter hæve prisen? De vil gerne lave mere egenproduceret indhold

De er stadig billigere end mange konkurrenter

Det har man hørt fra anonyme kilder, men man ved ikke, hvad årsagen er

