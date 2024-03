Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Joe Bidens alder er en varm kartoffel i den amerikanske valgkamp. Men hvor gammel var han egentlig, da han for første gang satte sig i det ovale kontor? 73

82

78 Joe Biden er altså den ældste præsident i USAs historie. Hvem er den yngste præsident, der er blevet valgt i USA? Barrack Obama

John F. Kennedy

Theodore Roosevelt John F. Kennedy var bare 46 år, da han blev skudt midt i sit præsidentembed. Hvor mange amerikanske præsidenter er blevet slået ihjel, mens de var præsidenter? Fire

Seks

To I USA må man maks være præsident i to perioder. Men én har fået lov til at sidde i længere tid end det. Hvem? Lyndon B. Johnson

Harry S. Truman

Franklin D. Roosevelt Og hvilken præsident fik kun 31 dage som præsident, da han døde af tyfus og dermed blev den præsident, der har siddet i kortest tid? James A. Garfield

William Henry Harrison

Warren G. Harding

