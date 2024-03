Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Er det lovligt at afvise betaling med 1000-kronesedler, grundet manglende byttepenge? Jo, det er lovligt

Nej, det er ikke lovligt

Det kommer an på beløbet man handler for Hvor mange virksomheder er blevet kontaktet af forbrugerombudsmanden grundet afvisning af 1000-kronesedler? 31 virksomheder

11 virksomheder

21 virksomheder Hvilket firma er blevet kontaktet flest gange grundet afvisning af 1000-kronesedler? Salling Group

Rema 1000

Harald Nyborg I hvilket tidsrum må butikker ikke afvise kontante betalinger? Fra 06 til 22 med undtagelser hos butikker i røveriudsatte områder

Fra 08 til 20 med undtagelser hos butikker i røveriudsatte områder

Fra 07 til 18 med undtagelser hos butikker i røveriudsatte områder Hvornår bliver 1000-kronesedlerne ugyldige? 31. december 2024

31. januar 2025

31. maj 2025

Har du mod på mere sjov? Prøv vores spil her.