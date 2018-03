For første gang i ti år er en ny, receptpligtig slankepille kommet på markedet i Danmark.

Har du også forgæves kæmpet med at indføre nye spise- og motionsvaner i din dagligdag? Så er der måske godt nyt, hvis du er en af de overvægtige, der oplever positiv effekt ved en ny slankepille. I forsøg har pillen vist sig at kunne hjælpe 55 pct. af patienterne med et vægttab på over 10 pct. efter et år.

67-årige Lissi Elkjær, der er folkepensionist og fra Karise på Sydsjælland, har allerede afprøvet den nye slankepille, Mysimba, der kom i handlen for ca. tre mdr. siden. Hun har tabt ca. 10 kilo, så hun nu vejer 105 kilo.

»Jeg har ikke haft særlig stor succes med at tabe mig tidligere. Så det er dejligt, at jeg kan mærke, det går i den rigtige retning. Det er, som om jeg har fået lidt mere energi,« siger hun.

For nylig slog Sundhedsstyrelsen i en ny rapport fast, at over halvdelen af danskerne er overvægtige, det vil sige, at de rammer et BMI over 25. Samtidig viste tallene, at andelen af svært overvægtige ligeledes er steget fra 13,6 pct. i 2010 til 16,8 pct. i 2017. Det vil sige, at de har et BMI på 30 eller over.

Der kan derfor være behov for et lægemiddel som Mysimba, mener Bjørn Richelsen, der er professor ved Aarhus Universitet:

»Svær overvægt er vanskelig at behandle. Derfor er det positivt, når der kommer ny medicin på markedet,« siger han.

Fakta: Mysimba Mysimba indeholder bl.a. stoffer, der påvirker sultcentret i hjernen, så man ikke føler sig lige så sulten, som man ellers ville være. Produktet adskiller sig fra et lignende præparat, Saxenda, ved at være i tabletform frem for indsprøjtning. De hyppigste bivirkninger er kvalme, opkastning, forstoppelse, svimmelhed, mundtørhed. Udover vægttab ses også en nedsat risiko for hjertesygdom og type 2 diabetes. 112 tabletter koster 931 kr. I USA sælges Mysimba under navnet Contrave. Kilde: Navemedic.

Er man ikke blandt de patienter, der oplever effekt ved lægemidlet, det vil sige, at man taber mindst fem pct., skal man afbryde behandlingen efter 16 uger. Lægerne ved dog ikke på forhånd, hvem der vil tabe sig. Det fortæller Professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Arne Astrup, der har vurderet studier af Mysimba for det videnskabelige tidsskrift The Lancet. Han er desuden ind i mellem rådgiver af firmaet bag pillen.

»Vi så helst, at de overvægtige kunne klare deres vægtproblemer ved at ændre på deres kost- og motionsvaner, skære ned på stress og ellers leve et sundt liv. Men for mange, der vejer mere end bare 5-10 kg for meget, kan der være mange årsager til, at de ikke kan klare et vægttab ved at ændre livsstil. Derfor kan nogle have gavn af et lægemiddel,« siger Arne Astrup.

»Vi har mange år behandlet type 2 diabetes, for højt blodtryk og kolesterol med en pille. Så hvorfor skulle der ikke også være et behov for lægemidler, der kan mindske overvægt?,« spørger professoren.

Træningsfysiolog og partner i Fitness Institute, Henrik Duer, der er manden bag Det Danske Vægttabsregister, deler ikke lægernes begejstring.

»Jeg er sikker på, at det nok skal give et vægttab, men det helt store spørgsmål er jo så, om de formår at holde det, og om det er investeringen værd. På den lange bane tror jeg ikke på det. Det kræver, at man lægger sin livsstil fuldstændig om. Pillen får jo ikke folk til at være fysisk aktive og spise mere grønt. Men som hjælp undervejs kan det sikkert være fint,« siger Henrik Duer.

Hvis man går i gang med at anvende Mysimba lyder anbefalingen da også, at man bør dyrke mere motion samt ændre sine kostvaner. Derved opnår man det bedste resultat.

Lissi Elkjær og kæresten er begyndt i fitnesscenter to gange om ugen. Samtidig har de har skåret ned på sovs og kartofler og ‘alt det andet der sætter sig’.

Målet er 90 kilo, da hun så kan få opereret overskydende hud fra maven væk, som er kommet til efter tre fødsler og rigelige mængder god mad.

»Jeg kan ikke løbe, og nogle gange presser det på min blære, så jeg skal tisse hele tiden«.

Pillerne har givet et skub til at komme i gang med et vægttab, der har været et ønske i mange år.

»Jeg har tidligere prøvet andre slankepiller, men det er ikke noget, der rigtig har virket. De motiverer mig, og det hjælper at gå til kontrol hos lægen, så jeg ikke begynder at spise forkert igen,« siger hun.

Hun har oplevet bivirkninger i form af rødt udslæt på huden, men det er gået væk igen, efter hun blev sat ned i dosis.

Lissi Elkjær tager Mysimba for at tabe sig. Præparatet er nu tilgængelig i Danmark, efter det er blevet godkendt af EU-kommisionen. Foto: Privat. Lissi Elkjær tager Mysimba for at tabe sig. Præparatet er nu tilgængelig i Danmark, efter det er blevet godkendt af EU-kommisionen. Foto: Privat.

GODE RÅD TIL VARIGT VÆGTTAB Hvilket råd vil du give andre, der skal tabe dig i vægt? Det har ca. 1.300 danskere, der har opnået et vægttab på minimum 15 kg og holdt det i foreløbigt 22 måneder, svaret på. 1: Hold ud og vær tålmodig Man taber sig ikke ved at kaste håndklædet i ringen. Et varigt vægttab er et langt sej træk. 2: Vær mentalt klar, når du begynder og tro på dig selv Hvis du ikke vil det 100 pct., er der risiko for at det, der taler imod vægttab vinder, når det bliver hårdt. 3: Spis sundere og mindre Der findes mange kure, men det vigtigste er, at du spiser mindre energi, end du forbrænder. Skru ned for portionerne og spis flere grøntsager, som er energifattige, men fylder godt i maven. 4: Mere motion Skift de stillesiddende aktiviteter ud med mere aktive. Du behøver ikke melde dig ind i et fitnesscenter. Gåture, rengøring og havearbejde tæller også med. 5: Få hjælp af venner eller professionel hjælp Det er kun dig selv, der kan tabe dig. Men opbakning fra venner og professionelle kan gøre vejen nemmere for dig. 6: Små skridt Et vægttab tager lang tid. Det kan godt ske, at du taber dig på quickfix-kure, men skal vægttabet holde i længden, er det et langt sejt træk med at ændre vaner. 7: Ændr livsstil Lad være med at betragte det som en kur, du skal overstå. Se det som en livsstilændring, og lær at elske din nye livsstil ved at fokusere på de positive ting, du får med undervejs. 8: Sæt et delmål Sæt dig små mål undervejs, så du får en oplevelse af, at du lykkes med projektet, også før du er helt i mål. 9: Op på hesten igen Det er okay at falde, så længe du springer op på hesten igen. Lær af dine fiaskoer, så du hele tiden får en bedre og bedre plan for dit vægttab. Det tager i gennemnit syv forsøg at opnå et varigt vægttab 10: Vælg det der virker for dig Der er ikke en metode, som virker for alle.Tag udgangspunkt i de ting, du har succes med. Hvis du hader grøntsager, skal du måske ikke gå på en grøntsagskur, men i stedet fokusere på generelt at spise mindre. Kilde: Det Danske Vægttabsregister.

FAKTA: BMI Ved at beregne din BMI, kan du se, om du er overvægtig: BMI = vægten (kg) / (højde(m) x højde(m) Undervægt: mindre end 18,5. Normalvægt: 18,5-24,9. Overvægt: 25-29,9. Fedme (svær overvægt): større end 30.