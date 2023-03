Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Børnene er puttet, og Mette Pieler sidder i sofaen med sin mand og skal snart selv til at gå i seng. Klokken er 21.17 lørdag aften, da hun får en mail.

Det er fra den læge, som har opereret hende. I mailen har han vedhæftet billeder af Mette Pielers bryster, som han helt uopfordret sender til hende.

Men det er ikke det værste.

Billederne af hendes bryster er taget før og efter hendes brystforstørrende operation nogle måneder tidligere på Citadellkliniken i Sverige. Mette Pieler kan se, at den danske kirurg Waseem Ghulam har affotograferet billederne på sin arbejdscomputer med sin mobiltelefon.

Mette Pieler har efterfølgende fået reopereret sine bryster på en anden klinik. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mette Pieler har efterfølgende fået reopereret sine bryster på en anden klinik. Foto: Bax Lindhardt

I det foto, som kirurgen har sendt hende lørdag aften, kan man se hans spejlbillede, hvor han står i hvid kittel. Mette Pieler får det fysisk dårligt over, at lægen har billeder af hendes bryster liggende på sin mobiltelefon og uopfordret sender dem til hende uden for arbejdstid.

Plastikkirurgen sender mailen med billederne til Mette Pieler få uger efter, at hun har delt sin dårlige oplevelse med ham i en skønhedsgruppe for kvinder på Facebook.

Hun oplever derfor mailen fra kirurgen som en trussel.

»Jeg begyndte at græde og ryste. Jeg følte, at jeg indirekte blev truet,« siger Mette Pieler.

Tip os! Kender du noget til sagen, eller har du selv oplevet noget lignende? Skriv til journalisterne bag historien på cweb@bt.dk

Mette Pieler er ikke den eneste patient, som føler sig intimideret af Waseem Ghulam på grund af dårlig omtale.

Mette Pieler er én ud af 21 kvinder, som B.T. har talt med, der de seneste tre år har haft forskellige mareridtsforløb efter en operation af plastikkirurgen Waseem Ghulam. Én fortæller, at hun var tæt på at dø, og flere har været indlagt på offentlige sygehuse med alvorlige komplikationer efter deres kosmetiske operation i Sverige.

Derfor undersøger B.T. nu, hvorfor så mange kvinder forlader operationsbordet ulykkelige.

Mailen, vedhæftet Mette Pielers brystbilleder, blev sendt lørdag klokken 21.17. Foto: Privatfoto Vis mere Mailen, vedhæftet Mette Pielers brystbilleder, blev sendt lørdag klokken 21.17. Foto: Privatfoto

Og ikke mindst, hvordan plastikkirurgen håndterer de patienter, som klager over ham.

Waseem Ghulam har det seneste år fået kritik mindst to gange af myndighederne i Danmark og samtidig alvorlig kritik i Sverige, hvor han er trækplaster for Citadellkliniken til danske patienter.

Mange af hans patienter er tilfredse med deres forløb og resultat, men de, som ikke er, fortæller om at blive syet uden bedøvelse, om voldsomme infektionsforløb og dyrt betalte bryster, som de føler er så skamferede, at deres spejlbillede får dem til at græde.

I mailen den lørdag aften skriver kirurgen Waseem Ghulam:

»Hej, Mette. Sender lige før- og efter-billeder til dig. Så kan du smide dem ud på den Facebook-gruppe, som du skriver i for tiden. Ser frem til de kommentarer, der vil komme…«

Han slutter mailen med en smiley og »god aften«.

Knap tre uger tidligere havde Mette Pieler i en skønhedsgruppe på Facebook delt et billede af sine bryster og efterspurgt andre kvinders erfaringer og holdninger til resultatet. Mette Pieler skriver i opslaget, at hun er grædefærdig over størrelsesforskellen på brysterne efter operationen. Men hun nævner ikke Citadellkliniken eller kirurgen med navn i opslaget.

»Jeg fik en fornemmelse af, at han prøvede at sige til mig, at 'jeg ved godt, at du skriver i den her Facebook-gruppe. Jeg ser alt. Du skal ikke prøve at skjule noget for mig'.«

»Jeg følte virkelig også, at han prøvede at vise mig, at mine bryster var virkelig slemme før. Så det var meget bedre, det han havde lavet på mig.«

Mette Pieler har valgt at dele sin historie med B.T., så andre ikke begår samme fejl som hende. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mette Pieler har valgt at dele sin historie med B.T., så andre ikke begår samme fejl som hende. Foto: Bax Lindhardt

Politisk chef i Forbrugerrådet Tænk Uffe Rabe Krag er blevet præsenteret for sagen og kalder kirurgens adfærd for både grænseoverskridende og intimiderende.

»Det er helt uacceptabelt. Det er på grænsen til chikane,« siger han.

»Det er følsomme oplysninger, som skal behandles derefter. Hvis kirurgen har sendt dem via sin private telefon, bryder han med al sandsynlighed også GDPR-lovgivningen,« siger han.

Efter den lørdag aften har Mette Pieler ikke haft kontakt med kirurgen. Hun er blevet tilbudt en korrigerende operation på Citadellkliniken, men hun har ikke længere tillid til klinikken.

Bag om 'Skåret i stykker' B.T. har talt med 21 kvinder, der er blevet opereret af kirurg Waseem Ghulam i perioden april 2018 til juni 2022. I hver enkelt sag har B.T. fået dokumentation for kvindernes forløb. B.T. har også indhentet mail, sms-korrespondance og billeder i kvindernes sager. Derudover har B.T. søgt aktindsigt i relevante dokumenter om Waseem Ghulam ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, de svenske sundhedsmyndigheder IVO, HSAN og Socialstyrelsen. Artiklerne er skrevet på baggrund af relevante journaler, interview med patienter, aktindsigter og interview med eksperter i både plastikkirurgi og sundhedsjura. B.T. har løbende forelagt Waseem Ghulam research og kritik og har flere gange tilbudt ham et mundtligt interview. Det har Waseem Ghulam ikke ønsket, men har i stedet sendt B.T. en række mailsvar. B.T. har også indhentet en fuldmagt fra de kvinder, der står frem i podcast og artikler, hvor de giver deres samtykke til, at Waseem Ghulam må udtale sig om deres sager til B.T. Det har Waseem Ghulam afslået med henvisning til hans tavshedspligt som læge. Projektet udkommer også som podcast. Du kan høre den her.

Siden har Mette Pieler valgt en dansk klinik til at rette op på resultatet, som hun nu kalder for meget tilfredsstillende.

B.T. har gennem længere tid forsøgt at få et interview med Waseem Ghulam. Han har ikke ønsket at udtale sig om patientforløb på baggrund af de fuldmagter, som B.T. har indhentet fra de kvinder, der retter kritik af ham. I stedet har han sendt en række skriftlige svar

»Jeg sender tit patienterne deres før- og efter-billeder i forbindelse med slutkontroller. Jeg bruger ikke min private telefon til at tage billeder. Der er en separat telefon, som kun bruges til at tage billeder,« skriver han.

Waseem Ghulam kommenterer dog ikke, hvordan selve beskeden i hans mail skal forstås.