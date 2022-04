Skal man gøre noget, hvis det begynder at ændre sig ved ens ædlere dele, spørger Max.

Max er bekymret for sit underliv

Hej

Min ene kugle bevæger sig mod urinrøret. Hvad gør jeg? Kan ikke lide det.

Hilsen Max (se svaret under billedet)

Astrid Højgaard er ledende overlæge på Sexologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og har alt fra transkønnede til par med manglende lyst til mænd med rejsningsproblemer i behandling.

​Svar fra ledende overlæge på Sexologisk Afdeling Astrid Højgaard

Nu er det ikke mange oplysninger, du har givet mig, Max. Ofte vil ens helbred hænge sammen med alderen, men den oplysning fremgår ikke af dit spørgsmål.

Lad mig starte med at sige, at jeg ikke tror, at det er noget farligt, da testiklen stadig er bevægelig.

Men du oplever et ubehag ved den ene testikel og kan mærke, at den bevæger sig et sted hen, hvor det gør ondt.

Jeg tænker, at det lyder, som om du måske har en testikel, der er trukket lidt op i lysken – og det kan virkelig gøre nas.

Jeg bemærker, at du skriver ind til brevkassen, og det kan måske skyldes, at du ikke føler et behov for at gå til lægen.

Mange mænd har svært ved at gå til lægen og være opmærksomme på deres kroppe, hvis de opdager noget unormalt.

Derfor synes jeg, at du skal se mit svar som det første skridt og kontakte din egen praktiserende læge og få din testikel tjekket. Din læge vil også kunne henvise dig til en urinolog og give dig bedre afklaring, end jeg kan.