Hvorfor er det okay at spørge homoseksuelle, hvordan de har sex, spørger en ung kvinde.

Jeg havde ikke det problem, før jeg sprang ud

Jeg er homoseksuel og oplever i nogle tilfælde, at det er svært at tale om sex og seksuelle relationer med mine ciskønnede (personer, der identificerer sig med det køn, de er født med) og heteroseksuelle venner.

Jeg kan nogle gange godt føle, at jeg kommer fra en helt anden planet i den type samtaler, og det kan ofte også virke som om, det er lidt spændende for dem at høre om mit sexliv – mere end de er interesseret i at have en reel samtale om emnet.

Er der et godt råd til, hvordan man selv kan gøre noget ved det? Før jeg sprang ud har jeg aldrig haft et problem med det.

Hilsen Sidsel 24 (se svaret under billedet).

Maj Wismann er klinisk sexolog og en af B.T.s eksperter. Vis mere Maj Wismann er klinisk sexolog og en af B.T.s eksperter.

Nogle homoseksuelle føler sig som dyr i zoologisk have

Det er bestemt ikke et ukendt fænomen, du beskriver. Der er sådan en nyfigenhed hos mange heteroseksuelle omkring, hvordan homoseksuelle har sex.

Der er en fascination af andre typer af sex end det, man selv dyrker, men man kan allerede her godt stille spørgsmålet; 'er der overhovedet tale om andre typer af sex?' For sex er jo sex et eller andet sted, så jeg sympatiserer virkelig med spørgeren, fordi som hun skriver, så kommer hun fra en helt anden planet i den slags samtaler, og det er spændende for andre at høre om hendes sexliv.

Men man kan godt synes, noget er så spændende, at man glemmer, at det faktisk er et menneske, man sidder over for. Jeg kan perspektivere det ved at give et andet eksempel. Mange oplever for eksempel, at hvis de er i begyndelsen af trediverne og single, så bliver de hele tiden spurgt; 'hvorfor har du ikke en kæreste? Skal du ikke have børn?' Det er sindssygt privat og grænseoverskridende.

Vi skal huske, at det er rigtige mennesker, vi har med at gøre, og at det er meget privat, det, vi spørger ind til, og der er præcis de samme følelser koblet op i et homoseksuelt som i et heteroseksuelt forhold, og der spørger man jo ikke folk, hvordan de har sex, så stop med det.

Nogle homoseksuelle føler sig lidt som et dyr i en zoologisk have, som man kan komme og kigge på og blive underholdt. Man bliver lidt umenneskeliggjort. Selvfølgelig er det seksuelle felt spændende, og der kan være mange typer af seksualiteter, vi kan være nysgerrige på, vi skal bare huske at bevare respekten.

Jeg vi anbefale dig at italesætte deres nysgerrighed og sige: 'Jeg har bemærket, at når vi snakker om sex, så virker det, som om der er en kæmpe interesse i måden, jeg dyrker sex på – det er sådan lidt hokuspokus, mit sexliv i fokus, og det er jeg lidt nysgerrig over, hvad det handler om?' Så hun spiller bolden tilbage.

For hun er interesseret i erfaringsudveksling, kærlighed, parforhold og mennesker er jo mennesker, så kan vi bare snakke om de menneskelige relationer, vi har?