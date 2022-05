Jeg kan ikke få ham til at gøre det bare lidt, uanset hvor meget jeg tigger og beder, skriver en 29-årig kvinde, der er lige ved at sprænge.

Hvis du vil skrive til B.T.s sexbrevkasse, så kan du gøre det helt anonymt til sexbrevkassen@bt.dk. Skriv blot din alder og køn, så svarer vores eksperter.

Han er for kedelig i sengen

Kære brevkasse

Jeg er en kvinde på 29. Da jeg blev single for nogle år siden, begyndte jeg at eksperimentere i sengen. Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide hård sex, forspil og at bruge legetøj i form af dildo, buttplug osv.

Sidste år var jeg så heldig at finde ham, som jeg føler, er manden i mit liv. Han er god i sengen, når vi altså en sjælden gang har sex, for hans lyst er der ikke rigtig grundet noget medicin.

Men jeg føler, det hurtigt kan blive kedeligt og ensformigt. Han er ikke til anal, han vil ikke bruge legetøj, men han vil heller ikke bruge andet til at tilfredsstille mig med, altså finger eller oralsex.

Jeg accepterer, at han ikke er til anal, legetøj og oral, men jeg kan bare ikke få ham til at røre mig lidt med sin finger, uanset hvor meget jeg tigger ham om det. What to do?

Hilsen hende, som tit er ved at sprænge (se svaret under billedet)

Neela Maria Sris er psykolog og stifter, direktør og daglig leder i det landsdækkende psykologhus Encounter. Hun har en meget bred klinisk erfaring inden for blandt andet parforhold og kærlighedsliv, selvværd, stress, angst, depression og mange andre problematikker. Vis mere Neela Maria Sris er psykolog og stifter, direktør og daglig leder i det landsdækkende psykologhus Encounter. Hun har en meget bred klinisk erfaring inden for blandt andet parforhold og kærlighedsliv, selvværd, stress, angst, depression og mange andre problematikker.

Skriv til B.T.s sexbrevkasse Hver uge inviterer vi en ekspert ind for at svare på jeres spørgsmål. Skriv helt anonymt til sexbrevkassen@bt.dk. Du kan spørge om alt fra sex, kærlighed, dating, singleliv til kønsidentitet og seksualitet. Du kan skrive helt anonymt og eksempelvis bare angive alder, køn og eventuelt et opdigtet navn/titel. Så tager vi dit spørgsmål op med en af vores eksperter.

Svar fra psykolog Neela Maria Sris

For det første vil jeg gerne understrege, at det kan være en helt normal bivirkning ved medicin, at man mister lysten, eller at den er markant reduceret, og man kan også miste den ved psykiske lidelser.

Og det er selvfølgelig mega frustrerende, så tag en snak om, hvad han kan overskue – altså det lette, som er bedre end ingenting, så I får en eller anden form for intimitet.

I forhold til den anden del om jeres forskellighed i seksualitet, får jeg et indtryk af en ung kvinde, der er meget frustreret, hvilket jeg godt kan forstå. Men mange par oplever at være utroligt forskellige, og det er sikkert også frustrerende for ham, at han ikke kan tilfredsstille dig.

Så jeg synes, I skal tage en snak om det fra et nysgerrigt sted, hvor I ikke er dømmende, men hvor I bliver på egen banehalvdel og er problemløsende, og hvor det er et neutralt sted, som ikke er i sengen midt i situationen.

Det kan være i parterapi, men I kan også sætte jer ved et bord en dag, hvor I har overskud og finde nogle fælles mål, I gerne vil arbejde jer hen mod som par.

Med den indstilling, at når I er meget forskellige i jeres seksuelle præferencer, så kan I arbejde på at nærme jer hinanden med en accept af, at det ikke bliver 100 procent efter ens drøm, men at I i det mindste kan arbejde i fællesskab på at nærme jer hinanden med små skridt.