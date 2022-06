Lyt til artiklen

'Nu er jeg ikke gudesmuk, men én ting går jeg op i i sengen,' skriver en 42-årig fraskilt mand til sexolog Joan Ørting.

Drop de flotte mænd

Jeg er en lykkelig skilt mand på 42, som er træt af kvinder, der brokker sig over mænd, som kun tænker på sig selv.

Udseendet på en person siger mere om dem selv, end de selv er klar over.

En smuk person har det med at være egoistisk i sengen, fordi personen ved, at det er nemt for dem at finde en ny sexpartner.

Så kommer pointene. Nu er jeg så ikke gudesmuk, men jeg går meget op i, at den kvinde, jeg har sex med, også får en eller flere orgasmer, før jeg stopper legen.

Nu er jeg så ikke den første, kvinderne vælger, men i stedet den egoistiske og smukke mand, som I kvinder ikke kan få nok af. Så er det nok selvforskyldt, når man hører, at I tit står tilbage med følelsen af, at I ikke fik noget ud af det.

Så vælg din partner efter personlighed frem for, hvor godt person ser ud. Den, som ikke er gudesmuk, går sikkert mere op i at tilfredsstille partnere, end den egoistiske mand gør.

Vi, som ikke nemt finder en partner, skal kæmpe for og bevise, at vi kan mere end dem, som er smukke.

Hilsen mand 42 (se Joan Ørtings svar under billedet).

Joan Ørting er sexolog, foredragsholder, brevkasseredaktør , forfatter og tidligere tv-vært. I dag bor hun langt ude på landet på Langeland. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joan Ørting er sexolog, foredragsholder, brevkasseredaktør , forfatter og tidligere tv-vært. I dag bor hun langt ude på landet på Langeland. Foto: Bax Lindhardt

Måske er du misundelig

Du har desværre en lidt forvrænget idé om, hvordan verden hænger sammen. Det er en historie, du har kørende; 'grimme mænd er gode til at tilfredsstille kvinder og give dem orgasmer, mens gudesmukke mænd er egoistiske og ikke kan give kvinder orgasmer.'

Du virker som om, du er vred på kvinder over, de er så dumme, at de ikke kan se det og lader sig bedrage af smukke mænd og ikke kan se, at værdien ligger i mænd med indhold.

Det er din opfattelse, og måske er du lidt misundelig, men det passer simpelthen ikke, for der er masser af dejlige og smukke mænd, som er super erotiske i sengen.

Måske er problemet, at du sidder derhjemme og kigger ud. Du skal holde festen hjemme hos dig selv i stedet for at sidde og sammenligne dig. Du er måske på Tinder, og der sælger man udseende, så hvordan skal du agere der, hvis du ikke føler, du kan slå ham med vaskebrættet?

Så kan du begynde med at være lidt selvironisk og signalere, du har nogle andre evner. Tag nogle billeder, hvor du viser dine fingre og din tungespids, og skriv eventuelt, du er doktor i fingerleg og tag lidt pis på det.

Ellers ender du bare med at blive bitter. Du kan også melde dig ud af Tinder, hvor det hele handler om udseende. Find nogle andre platforme, hvor det handler mere om indhold. Definér, hvad du selv har at byde på, og gå ud, og vis det til verden.