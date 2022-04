Hvad gør man, hvis man føler, kvinderne dropper en, fordi man er for grim, spørger en ulykkelig mand.

'Jeg er for grim'

Hej!

Jeg har svært ved at finde mig en sexpartner, da jeg åbenbart er grim/ikke føler mig tiltrækkende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved dette problem, så derfor skriver jeg til dig/jer for at bede om råd til, hvordan jeg kan forbedre dette?



De kvinder, jeg har haft kontakt til, via Tinder for eksempel, har bare sagt nej på grund af et enkelt selfie. So what to do? (se svaret under billedet)

Svar fra psykolog Neela Maria Sris

Det er vigtigt for mig at understrege, at du langt fra er den eneste, der føler på den måde.

Der er rigtig mange, der oplever en følelse af ikke at være tilstrækkelig, når de bruger Tinder, fordi man kommer til at tolke manglende matches som afvisninger.

De her oplevelser kan hurtigt blive altoverskyggende, så man hurtigt kommer til at kæde det sammen med, at ingen vil have én.

Jeg vil rose dig for at være på Tinder og kaste dig ud i en søgen efter kærligheden – Det kan også være svært for mange.

Nu ved jeg ikke, hvordan du ser ud, men jeg vil minde dig om, at udseende er en subjektiv ting.

Og det her med at skelne mellem 'grim' og 'pæn' bliver meget sort / hvid tænkning.

Mit råd til dig vil være, at når du sidder og swiper, skal du prøve at ændre dit tankemønster i en positiv retning. Det vil sige, du skal prøve at huske på, at der ikke er en 'rigtig' måde at se ud på, og der også vil være nogle piger, som du vælger fra.

Du kan prøve at øve dig i at tænke, at andre ting end udseende kan være vigtige – eksempelvis værdier og personlighed. Måske du skulle udvide din præference i forhold til, hvilke kvinder du søger efter.

Overvej også, om du måske skal justere din Tinder-profil, så du tilføjer nogle flere billeder, som ikke bare er det traditionelle pasfoto, men for eksempel billeder af situationer eller aktiviteter, du godt kan lide, for at vise, hvad du går op i og rummer, eller skriv en tekst om dig selv.

En anden idé kan også være at prøve at søge efter kærligheden andre steder end Tinder og komme ud og møde andre mennesker ved for eksempel at begynde til en fritidsaktivitet eller at gå i byen, for Tinder kan nogle gange godt være overfladisk.