Skal man fortælle til sin date eller sine kollegaer på arbejdspladsen, at man er transkønnet, spørger en kvinde på 34 år.

Skal jeg fortælle, hvad jeg er født som?

Jeg er en 34-årig transkvinde, og jeg lever nu fuldt ud som kvinde både fysisk og psykisk.

Det er jeg lykkelig for, men jeg har et problem i forhold til mine omgivelser, da jeg ønsker, at mine omgivelser skal opfatte mig hundrede procent, som den kvinde jeg er.

Men jeg har oplevet, at det kan give problemer på arbejdspladsen og på datingmarkedet, hvis jeg ikke fortæller det, og de så efterfølgende finder ud af det.

Det kan give nogle stærke reaktioner – særligt hos fyrene, jeg dater. Det skal siges, at jeg dater heterofyre, da jeg opfatter mig selv som heterokvinde.

Dog har jeg også oplevet at blive frosset ud på arbejdspladser, hvis jeg ikke har sagt det.

Så mit spørgsmål er: Skal jeg fortælle mine omgivelser det? Og hvordan siger jeg det, uden at det bliver en big deal?

Astrid Højgaard er ledende overlæge på Sexologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og har alt fra transkønnede til par med manglende lyst til mænd med rejsningsproblemer i behandling.

Svar fra ledende overlæge i sexologi Astrid Højgaard

Jeg vil sige, at du langtfra er alene om at føle på den måde, og det er noget, jeg ofte taler med mine egne patienter om.

Det er et svært spørgsmål, og jeg oplever mange gange, at andre mennesker interesserer sig for, hvilke kønsorganer en transkønnet person har.

I forhold til dit spørgsmål vil jeg dele mit svar i to til dig.

Jeg vil sige, at der er ingen på din arbejdsplads, der har krav på at høre om det. Punktum.

Du kommer som medarbejder og passer dit arbejde, så det vedkommer ikke dem, hvad der foregår i dit privatliv.

Omvendt vil jeg sige, at hvis du ønsker, at de skal vide det, kan det være en idé at betro dig til en kollega, du stoler på. Så kan den kollega sige det videre, så du ikke skal opleve andres reaktioner.

I forhold til dit datingliv synes jeg, at du er forpligtet til at sige det – især hvis der er lagt op til, at jeres relation skal være seksuel.

Det kan være en ulykkelig situation for begge parter at tage snakken. Men hvis du ikke siger det, kan du sætte ham i en situation, hvor han kommer til at stille spørgsmålstegn ved sin egen seksualitet.

Det kan forskrække ham, fordi han måske ikke er klar over det.

Derfor vil jeg sige, at hvis du er på en date med en person, du gerne vil i seng med, skal du sige det til ham, fordi samleje er en gensidig kontrakt mellem to mennesker.

Hvis du ikke ved, hvordan du skal sige det, kan du prøve at forklare, at du har en »fejl«, fordi du ikke er blevet skabt, som du burde være forneden.