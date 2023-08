Drømmer du om at holde både sølv- og guldbryllup med den samme partner?

Så er der én helt særlig egenskab, du og I skal øve jer i at holde liv i.

Det afslører Jacqueline Olds og Richard Schwartz overfor Illustreret Videnskab.

Begge er lektorer i psykiatri ved Harvard Medical School og har specialiseret sig i og forsker i parterapi.

Både professionelt og personligt har de erfaringer med det lange parforhold. De har været gift med hinanden i 45 år, har to børn og fire børnebørn sammen og så arbejder og udgiver de bøger sammen – blandt andet en bog om ægteskabets mange faser.

Vil du blive gammel med den samme partner ved din side? Følg eksperternes bedste råd og øg jeres chance for succes. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Det var netop parforholdet, der var under lup i en af parrets favoritundersøgelser, hvor forskellige par blev videofilmet, mens de skændtes eller diskuterede.

Efterfølgende blev deltagerne interviewet af forskere, der spurgte, hvad de hver især mente, deres partner havde tænkt og følt under diskussionen.

Stik imod hvad man måske skulle tro, afslørede undersøgelsen, at jo længere, parrene havde været sammen, des mere tog de fejl af hinanden.

Det får Jacqueline Olds til at fastslå:

»Som alt andet, vi bliver i over årtier, har vi en tendens til at tænke, at vi ved alt om den anden person, men det er vigtigt at bevare nysgerrigheden over for din partner – det er faktisk én af de vigtigste kvaliteter at opretholde overhovedet,« siger hun ifølge Illustreret Videnskab.

Samme undersøgelse, trækker hun frem, når hun står overfor unge mennesker, der skal giftes, men er bange for at komme til at kede sig i ægteskabet.

For den frygt er helt unødvendig, hvis man bevarer nysgerrigheden på sig selv og hinanden, forsikrer parterapeuten.

For ingen mennesker forbliver den samme i 50 år – hverken dig eller din partner.