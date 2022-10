Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste forbinder et godt parforhold med nærhed. At man spiser, sover og lever sammen.

I ‘Gift ved første blik’ er den fysiske afstand mellem parrene et parameter, som eksperterne tager højde for på linje med fysisk tiltrækning og forenelige værdier. Men nogle par lever med stor fysisk afstand. Dét stiller særlige krav til kommunikationen.

Det ved ægteparret Le og Torbjørn Pedersen, der har været sammen i ti år, men har boet sammen i mindre end et år.

De sidste ni år, har Torbjørn Pedersen rejst verden rundt og har ikke en eneste gang været i Danmark, mens Le bor, arbejder og har sin hverdag i København. Alligevel føler de sig tæt forbundet.

Torbjørn Pedersen kalder Le for sin 'Ultra-wifey'. De har holdt sammen i ni år, mens han har rejst verden rundt, mens hun har haft sit liv i Danmark. Et par gange hvert år har hun besøgt ham ude i verden. Foto: @onceuponasaga. Vis mere Torbjørn Pedersen kalder Le for sin 'Ultra-wifey'. De har holdt sammen i ni år, mens han har rejst verden rundt, mens hun har haft sit liv i Danmark. Et par gange hvert år har hun besøgt ham ude i verden. Foto: @onceuponasaga.

Klinisk sexolog Maj Wismann ved, at dét kræver en stor indsats. Hendes egen mand arbejder i forsvaret og har gentagne gange været af sted i kortere eller længere perioder. I sin klinik møder hun ofte soldater og veteraner, der er eller har været udsendt, mens deres partner holder skansen derhjemme.

»At holde liv i et forhold på distancen er en udfordring og en belastning. Jeg har siddet med unge soldaterpar, der bruger en udsendelse som mulighed for personlig udvikling,« siger Maj Wismann.

Hun mener, at par, der lever i COLA forhold (COuples Living Apart, red.), hvor man er i et fast parforhold, men ikke bor sammen, kan opleve samme udfordringer.

Det, der gratis følger med, når man bor sammen, er den fysiske og psykiske nærhed:

»Der er mulighed for kontakt. Der er mulighed for tilgængelighed. Der er mulighed for at kunne samarbejde om opgaverne i hjemmet,« siger Maj Wismann, men fastslår, at et parforhold på fælles adresse bestemt ikke er en garanti for nærhed:

»Ligesom børn i børnehaven kan lege ved siden af hinanden, kan par leve ved siden af hinanden. Faktisk er det ofte dem, der føler sig mest ensomme,« siger hun.

I langdistanceforhold er den fysiske afstand et vilkår, der både er fordele og ulemper ved.

»Fordelene er, at man får lov til at se hinanden på afstand. Man kan savne hinanden, længes efter hinanden og glæde sig til at skulle se hinanden igen – og der kan være meget stor gensynsglæde både psykisk og fysisk,« siger hun.

Maj Wismann er klinisk sexolog. Du kan finde hende på majwismann.dk. Vis mere Maj Wismann er klinisk sexolog. Du kan finde hende på majwismann.dk.

Det giver mulighed for et intenst nærvær. Selvfølgelig når man mødes, men også i samtalerne, mens man er væk.

Fordi sproget er den daglige forbindelse, ved Torbjørn Pedersen, at han og Le skal gøre sig ekstra umage med deres samtaler:

»Når vi har for travlt, forsvinder de dybe samtaler, og kontakten ender i overfladiske 'god morgen'- og 'god aften'-beskeder. Det er helt o.k. i en periode, men det må ikke stå på særligt længe, før det bliver farligt, og vi mister forbindelsen,« siger han.

Ifølge Maj Wismann er der »ofte er mulighed for bedre samtaler, når man taler sammen på distancen. Simpelthen fordi man bliver nødt til at 'spille de bolde, man får'«.

Råd til den gode samtale: Aftal at I taler sammen på et bestemt tidspunkt.

Ring op på video, så I kan se hinanden. Det er vigtigt at kunne se og mærke, at den anden er engageret i samtalen.

Spørg ind til det I snakkede om sidst. Det viser et engagement i den andens liv, selvom man er på afstand.

Hør efter, hvad der bliver sagt. Uopmærksomhed er ekstra sårbart, når man kun har et lille samtalevindue sammen.

Vær opmærksom på hvad, I taler om. Konflikt fyldte emner bør annonceres på forhånd, så den ene ikke forventer en hyggesnak, mens den anden bringer et emne på banen, der kan aktivere jeres skænderi strategier.

Kilde: Klinisk sexolog Maj Wismann

»Vær super opmærksomme på, hvad jeres samtaler handler om,« siger hun og tilføjer, at det ikke behøver være en krise, hvis din partner har brug for at tale om banaliteter som vind og vejr:

»Mange skal lige smalltalke lidt, før de lander i samtalen, men sørg for, at samtalen bliver dybere. Har du et vigtigt eller alvorligt emne, du vil vende, så brief din partner på forhånd, ellers kan det være svært, når man kun har ti minutter på telefon.«

Sidder man aften efter aften i samme stue kan man tage en samtale op, når man har tænkt sig om. Eller man kan give sin kæreste et knus, men i telefonen kan man let føle sig afvist.

»Ofte er det den, der er ude, der ringer hjem, når de har tid. Men det er ikke sikkert, at den derhjemme har tid, og så kan den anden let føle sig afvist eller udenfor,« siger hun.

Derfor anbefaler hun, at man aftaler, hvornår man ringer op, så begge parter er forberedt og har sat tid af.

Orker man ikke at snakke, har Maj Wismann et godt råd, der altid virker:

»Et trick fra en gammel cirkushest er, at synkron-se en film sammen og være på messenger imens. Det er altid hyggeligt.«