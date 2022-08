Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag i sidste uge blev Rasmus Lund steriliseret. Mange mænd, der får foretaget en såkaldt vasektomi, taler ikke højt om indgrebet.

Rasmus Lund er anderledes. Han er reporter på Radio4 og valgte at tage mikrofonen med til lægen, da han under lokalbedøvelse fik klippet sine sædledere over.

I programmet 'Missionen' kan man blandt andet høre følgende ordveksling mellem Rasmus Lund og hans læge:

»Nu siger jeg en, to, tre, og så siger du av,« siger lægen og lægger lokalbedøvelsen, der ifølge reporteren føles som at få et ‘ordentligt slag i løgene’.

Rasmus Lund tog mikrofonen med, da han skulle steriliseres. Foto Radio4. Vis mere Rasmus Lund tog mikrofonen med, da han skulle steriliseres. Foto Radio4.

»Det kan føles som en bold, der kommer flyvende,« forudser lægen.

Og ganske rigtigt rapporterer Rasmus Lund:

»Den gør rigtig naller …« og »Åhhh for Søren, der kom et ordentligt jav.«

Optagelserne blev tirsdag sendt i Radio4 programmet ‘Missionen’, hvor dagens emne var hormoner.

»Jeg vil gerne undgå, at min hustru skal have hormoner i kroppen. Hun har tidligere taget p-piller, men nu er det min tur til at tage ansvar for prævention, og en sterilisation er den mest sikre måde at undgå både en uønsket graviditet og hormoner,« siger Rasmus Lund, der er 35 år og for otte måneder siden blev far til sit tredje barn.

Nu er han blevet enig med sig selv – og sin kone om – at det er hans tur til at tage ansvar for præventionen i deres parforhold.

Efter programmet har Rasmus Lund hørt flere mænd i sin egen omgangskreds indrømme, at også de er blevet steriliseret:

»Det har bekræftet mig i, at det ikke er noget, vi mænd taler højt om. Da jeg var yngre, var jeg selv sikker på, at ‘ingen skal pille ved min pung’, for jeg tænkte, at jeg ville blive mindre mand af det.«

Med programmet vil han gerne rokke ved forestillingen om, at det er skamfuldt at få foretaget en vasektomi.

»Vores program er et aktivistisk program, hvor vi gerne vil sætte dagsordenen og skubbe til grænser. Jeg bruger gerne mig selv til at skubbe til et tabu. Her kunne jeg byde ind med noget for at ændre lidt på mandebilledet,« siger han.

Det er ikke første gang, at en af Radio4's reportere lægger krop til radioen.

Sidste år optog en af Rasmus Lunds kvindelige kollegaer således sig selv deltage i et swinger party.

Så langt kommer Rasmus Lund nok aldrig til at gå:

»Jeg ved ikke, hvor min grænse går, men det er nok ikke lige mig, der dyrker sex for åben mikrofon,« siger han.