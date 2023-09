Sara og Rasmus var tydeligt begejstrede første gang de så hinanden – og blev gift. Som det eneste af parrene i ‘Gift ved første blik’, gik de imod eksperternes råd og sov sammen natten efter brylluppet.

Derfor kom det som en overraskelse, da Sara Eckhardt i denne uges afsnit afslører, at parret endnu ikke har haft sex.

Det frustrerer hende. For hun savner at føle sig begæret og attraktiv, som hun siger under parterapien:

»Jeg vil bare gerne føle mig lidt sexy.«

I parterapien prøver parret at forklare hinanden, hvor de hver især står. Foto: DR

Rasmus Glasdam har derimod ikke travlt, som han siger til B.T.:

»Jeg lytter, når eksperterne siger, at vi skal give os tid og jeg kan bare godt lide, at vi venter lidt.«

Det vigtigt for ham at bringe en disclaimer:

»For mig handler det ikke om mangel på lyst til sex.«

Derimod handler det om, at han gerne vil gøre tingene anderledes.

»Sara og jeg har skyndt os med så meget med alle andre ting, at vi godt må give os tid, når det handler om sex. Jeg vil gerne bygge den følelsesmæssige relation op. Selvom Sara har svært ved det, så handler det for mig om at være ordentlig og gøre tingene på en anden måde, end jeg hidtil har gjort i andre dating sammenhænge.«

Tidligere har Rasmus Glasdam oplevet, at han er gået for hurtigt frem, og det kan ikke gøres ugjort:

»Hvis man er sammen for hurtigt, før føleleserne er med, kan det for mig blive meget fysisk. Så bliver det fysiske det, der fylder mest og det eneste spor, man går ned af. Jeg har behov for at få det følelsesmæssige med også«.

Store følelser kommer i spil mellem Sara og Rasmus, da de diskuterer det rette tidspunkt for sex. Foto: DR

Det forbehold, synes han dog ikke selv, han har held med at formidle til Sara:

»Det er som om tiden bliver et issue,« siger han med henvisning til, at hun synes det er mærkeligt, at de har kendt hinanden i flere uger uden at have været fysisk sammen.

»Jeg har ikke før forstået, at kvinder kan blive usikre, hvis man ikke fysisk er sammen med dem. Jeg respekterer hendes behov. Men jeg har en aftale har med mig selv om at lade følelsessiden kunne følge med, så det ikke kun er fysisk.«

Han er sikker på, at det havde været en helt anden sag, hvis rollerne var byttet om:

»Havde det været kvinden, der ikke havde lyst, havde jeg fået at vide: ‘Back off’. Det er mere acceptabelt at kvinder skal have sig selv med, mens manden forventes at være en fallos, der altid står klar.«

Det, mener han, er ALT for forsimplet.

»Det handler ikke om, at jeg ikke er tiltrukket. Jeg holder igen på det fysiske, fordi jeg vil gerne vil have den psykiske side med også. Det fysiske har jeg prøvet masser af gange, men jeg søger den intime, følelsesmæssige kontakt.«

At det skaber en usikkerhed hos hans nye ægtefælle beklager han, men det er ikke noget, han kan ændre på.

»Man skal lytte til hinanden, men først og fremmest skal man lytte til sig selv. Jeg hviler meget i mig selv – jeg bliver ikke såret, hvis en kvinde ikke har lyst til mig.«

Selv er han ikke i tvivl om, at de nok skal nå i mål:

»Men det må godt tage lidt tid. Vi har alt tid i verden – også efter eksperimentet.«