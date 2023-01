Lyt til artiklen

'Jeg har altid holdt meget af dem, som blev i en menneskealder'/ 'Det jeg har, er godt nok'

Da Karsten Møller Hansen skulle have en ny cykel, købte han en nøjagtig kopi af sin gamle. Hans cowboyjakke er 25 år gammel og 'grim', men han nænner ikke at smide den ud.

»Jeg har også stadig min gamle Nokia-telefon, min kone, som jeg mødte, da jeg var 19 år, og mit arbejde – jeg har været præst i den samme kirke i 17 år.«

Karsten Møller Hansen er typen, der 'holder fast i alt', hvad han kan.

Selvfølgelig kan mobilen gå i stykker og hans kone kan gå fra ham. Han kunne helt sikkert også finde en cowboy jakke, der var pænere og en cykel, der var hurtigere. Men det vil han ikke.

»For det jeg har, er godt nok. Der er energi i at få noget nyt, men der en vedvarende og dybere glæde ved at blive ved. Det handler om taknemmelighed,« siger han om en disciplin, han mener, vi kollektivt trænger til at træne.

Når den 48-årige præst fra Tårnby kigger på sine jævnaldrende venner, er de ofte på jagt efter næste erobring.

»Ni ud af ti er blevet skilt inden for de sidste år og mine venner, der er i finansverdenen, skifter job hvert tredje år,« siger han.

»Mine venner får nye job, nye kærester, nye konstellationer, nye favoritrestauranter, og i år skal de til Marokko. De har allerede tabt sig og købt sommertøj. De lever spændende liv. Jeg lever et stille liv. Jeg øver mig på at være den, der bliver.«

Karsten Møller Hansen 48 år.

Præst ved Tårnby Kirke.

Forfatter.

Skriver fast kommentarer i Berlingske Tidende.

Når alle andre drømmer om at træde ud af hamsterhjulet, så træder Karsten Møller Hansen til:

»Jeg har fire børn – mit liv ER hamsterhjulet. Det er klart, at jeg nogle gange tænker ‘Arrghh … og drømmer om en strand i Stillehavet’, men hamsterhjulet er MIT liv.«

Danmarks Statistik bekræfter, at det ikke kun er i præstens omgangskreds, der drømmes om nyt og bedre. Tallene viser, at 42 procent af alle ægteskaber i 2021 endte i skilsmisse, med en efterfølgende mulighed for at købe aktier på datingmarkedet.

Og i de første to måneder af 2022 startede over 170.000 danskere i nyt job. Det er, ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, det højeste niveau nogensinde og statistikkerne afslører, at danske lønmodtagerne i gennemsnit bliver 7,2 år i samme job.

Men når Karsten Møller Hansens venner spørger, om han ikke har været rigeligt længe ‘ved kirken’, er svaret nej. Tværtimod.

»Jeg ved godt, at det ikke er godt for min progressive selvudvikling, men jeg har altid holdt meget af dem, som blev i en menneskealder. Det er et privilegium at kunne blive, ikke at skulle flygte,« siger han og indrømmer, at han er misundelig på den præstekollega, der har været i samme job i 35 år.

Siden Anden Verdenskrig er vores muligheder kun blevet forøget, det har skabt en kollektiv forventning om, at vi altid er på jagt efter noget nyt eller bedre, at vi altid er på vej frem eller op.

»Jeg har flere muligheder i mit liv, end min far havde i sit, og mine børn har igen flere muligheder end mig.«

Sådan bliver du ved: I ægteskabet:

»Bliv ved med at fortælle hinanden, at det er her, I helst vil være. Det giver en samhørighed og tryghed, som gør livet lettere.« På jobbet:

»Hvem har fundet på at arbejdet skal være meningsgivende – hver dag? Nogle gange skal man bare gå derhen og gøre det, man nu skal.«

Karsten Møller Hansen, præst i Tårnby Kirke.

Med energikrise og inflation tegner 2023 ikke til at blive et år i fremgang, og det er måske meget godt, hvis man spørger Karsten Møller Hansen. For vi er blevet forvænte med, at alting kan optimeres:

»Se for eksempel min far, der løber maratonløb som 78-årig og brokker sig over, at hans tid ikke er bedre end dengang, han var 59 år. Hvad med at være taknemmelig over, at han i det hele taget kan gennemføre,« griner han.

Det er vigtigt at slå fast, at sognepræsten ikke mener, at ægteskabet er en evighedskontrakt, og han anerkender, at et job sagtens kan være forkert. Alligevel er hans opfordring:

»Hvis der er bare lidt i det, som er helt rigtigt i det, så øv dig i at blive.«