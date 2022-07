Lyt til artiklen

At mænd ser mere porno end kvinder er ingen nyhed.

Ifølge Projekt Sexus, der i 2019 kortlagde danskernes sexvaner, ser over halvdelen af alle danske mænd porno mindst én gang om ugen, mens det kun er hver niende kvinde, der kan sige det samme.

At kvinder ofte fordømmer mændenes visuelle behov er næppe heller en nyhed …

Men at porno produceret af mænd til mænd, sikrer kvinder et bedre sexliv, mens mænds seksuelle sundhed forværres, jo flere frække film, de ser. Dét er en nyhed.

Eller som den schweiziske sociolog, Jacques Berent, kalder det: en »ironisk« konklusion.

Jacques Berent er én af hovedmændene bag et studie gennemført på Université de Genève, og offentliggjort i tidsskriftet Psychological Medicine i begyndelsen af 2022.

Studiet, der har over 100.000 deltagere, har kortlagt pornoens betydning og indvirkning på henholdsvis mænd og kvinders sexliv.

»Resultaterne i vores undersøgelse antyder, at porno i højere grad tjener som en kilde til inspiration end en trussel for kvinderne, men for mændenes vedkommende skader det mere, end det gavner,« siger Jacques Berent til Weekendavisen.

Han advarer mod at trække for håndfaste konklusioner op på baggrund af studiet, men selv ser han følgende tendenser:

Mænd, der bruger mange timer foran skærmen, oplever besvær med rejsning og melder om et lavere seksuelt selvværd.

Mens kvinder, der ser meget porno, oplever større lyst, mere selvtillid og generelt selv synes, at de performer bedre i sengen.

Forklaringen kan, ifølge sociologen, være, at mens mænd ser porno for at forbedre deres seksuelle performance, søger kvinderne i højere grad inspiration.

Ifølge Maj Wismann, der er klinisk sexolog og master i sexologi, er der ingen tvivl om, at porno spiller en stadig større rolle i sexlivet.

»For nogle er det et krydderi eller en tilføjelse, som et stykke sexlegetøj, for andre er det en nødvendighed og for andre igen en afhængighed. Jeg er på ingen måde imod porno – det kan være et godt krydderi, men det kan også være nedbrydende.«

I en tidligere artikelrække har B.T. undersøgt danskernes brug af porno.

Ligesom Jacques Berent kan Maj Wismann kun gisne om, hvorfor mænd mister lysten til sex med deres partner af at se porno. En mulig forklaring kan være at sex bliver kedeligt og mekanisk:

»Jeg møder mænd, der synes, at almindelig sex bliver svært, fordi de ser porno tre til seks gange om ugen og onanerer til. Ofte spoler mændene frem til de steder i filmen, hvor de ved, at de får en hurtig tænding – og går direkte efter klimaks.«

10 ting, du skal vide om pornoindustrien 1. Pornosites har mere regelmæssig trafik end Netflix, Amazon og Twitter tilsammen hver måned. (HuffPost) 2. 35 procent af alle internetdownloads er pornorelaterede. (Webroot) 3. 34 procent af internetbrugere har været udsat for uønsket porno via annoncer, pop-ups osv. (WebRoot) 4. »Teen«-pornokategorien har toppet pornositesøgninger de sidste seks år (Pornhub Analytics). 5. Mindst 30 procent af alle data, der overføres på internettet, er pornografiske. (HuffPost) 6. 64 procent af de unge i alderen 13-24 søger aktivt på porno hver uge eller oftere. (Rapport, NCOSE) 7. Pornoindustrien omsætter for over 97 milliarder dollar globalt, hvor omkring 12 milliarder dollar kommer fra USA (NBC News) 8. I løbet af 2018 blev mere end 5.517.000.000 timer brugt på at se porno på verdens største pornosite. (Pornhub Analytics) 9. Elleve pornosider er blandt verdens 300 mest populære internetsider. Den mest populære er nummer 18 på listen og slår dermed sider som eBay, Netflix og MSN. (SimilarWeb) 10. Verdens største gratis pornosite havde over 33.500.000.000 besøg alene i løbet af 2018. (Pornhub Analytics) Tal fra 2019

Den strategi kan give problemer med at få udløsning ved almindeligt samleje, fordi 'de er vant til en anden hårdhed, og fordi den visuelle stimulation er blevet uundværlig for dem'. Som sexologen siger det:

»Der er jo en form for klippekort til sex. Får man stillet sit primære behov via porno, orker man ikke at have sex med sin partner bagefter.«

I sin brevkasse får Maj Wismann henvendelser fra kvinder, der føler sig udkonkurreret af de frække film. For eksempel en kvinde, hvis partner ser porno i smug, mens parret har sex, eller en anden, hvis kæreste ser porno flere gange om dagen:

»Så er filmene ikke længere en dejlig tilføjelse, men derimod en krykke,« fastslår hun.

Maj Wismann er klinisk sexolog

De mænd kan ifølge Maj Wismann have behov for en porno-detox for at finde tilbage til en mere legende lyst.

Med den nye undersøgelse er der blevet ‘kradset lidt i overfladen af sammenhængen mellem 'porno og performance’, mener Maj Wismann, der for eksempel gerne vil blive klogere på kvinders forbrug af de levende billeder.

»Vi er blevet tudet ørerne fulde med, at kvinder ikke er visuelt orienterede, det er jeg ikke så sikker på er rigtigt, men jeg kan kun gisne om forklaringen på, hvorfor kvinderne har større glæde af porno end mændene.«

»Er kvinderne for eksempel mere selektive? Ser de porno med amatørskuespillere, der ligner dem selv? Køber de mere etisk fremstillet porno eller vælger de ligesom mændene de gratis tilbud?«

Hun håber i fremtiden at blive klogere på, hvilken form for porno, kvinder og mænd ser:

»For kan vi få en større bevidsthed om, hvordan vi bruger porno mere hensigtsmæssigt, er det meget positivt.«