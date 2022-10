Lyt til artiklen

Når en kvinde er i fødsel, er sex cirka det sidste, hun tænker på.

Men ifølge forskere kan der være god grund til at skænke det efterfølgende sexliv en enkelt tanke undervejs.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet fastslår nemlig, at kvinder, der har født ved kejsersnit oftere end kvinder, der har født vaginalt, selv mange år efter kan opleve problemer, når de har sex.

»Fund fra andre studier tyder på, at kejsersnit kan beskytte mod seksuelle problemer i de første par år efter fødslen, men vores studie viser, at det ikke er tilfældet på lang sigt,« siger jordemoder Sarah Hjorth Andersen, der er forsker på Syddansk Universitetshospital og hovedforfatter til studiet.

Dét resultatet er ganske overraskende:

»Vi havde en forestilling om, at kvinder, der efter en vaginal fødsel er blevet syet og måske danner arvæv, efterfølgende kan få problemer, når de har sex. I Sydamerika anbefales mange kvinder at føde ved kejsersnit – netop for at skåne deres underliv,« siger hun.

Herhjemme står et kejsersnit sjældent øverst på kvindernes ønskeliste før fødslen, og langt de fleste kejsersnit sker på lægers anbefaling, men faktum er, at cirka hver femte fødsel ender i et enten planlagt eller akut kejsersnit.

»Det er vigtigt at bryde de fordomme, der kan være om den vaginale fødsel for eksempel om, at man har flere problemer med underlivet bagefter,« siger Sarah Hjorth Andersen.

Efter at have gennemgået svar fra over 30.000 danske kvinder, der har deltaget i undersøgelsen ‘Bedre sundhed i generationer’ kan forskerne nemlig konstatere, at kvinder, der har født ved kejsersnit, 16 år efter første fødsel, oftere rapporterer om seksuelle problemer end kvinder, der har født vaginalt.

Det gælder også, selvom barnet blev taget med sugekop, eller selvom kvinderne under fødslen blev klippet i mellemkødet og efterfølgende skulle syes.

I præcise tal rapporterede 37 procent af de kvinder, der havde fødte vaginalt om efterfølgende seksuelle problemer, mens det blandt de kvinder, der havde født ved kejsersnit var hele 42 procent, der oplevede problemer.

»Vi kan ikke sige, at det er, fordi de har fået kejsersnit, at de får dårligere seksuelt helbred, men vi kan i hvert fald sige, at kejsersnit ikke synes at beskytte mod seksuelle problemer,« siger Sarah Hjorth Andersen.

Fra kvinder, der har et kejsersnit i bagagen, er det smerter under samleje, både ved skedeindgangen og dybt i underlivet, der bliver fortalt om, ligesom de oftere end andre kvinder oplever problemer med at blive fugtige nok, når de har sex.

Smerterne dybt i underlivet kan ifølge Sarah Hjorth Andersen forklares med arvæv efter operationen, men det forklarer ikke andre smerter og det forklarer ikke, hvorfor kvinderne bliver mindre fugtige. En mulig forklaring på dét kan være:

»At kvinderne, fordi de har oplevet smerter, forventer, at sex vil gøre ondt. De bliver anspændte, mindre fugtige og oplever derfor flere smerter ved skedeindgangen,« lyder buddet fra Sarah Hjorth Andersen og tager forbehold for, at sammenhængene er »meget komplekse«.

»Det kan også være et tegn på, at der er andre årsager end kejsersnittet til de seksuelle problemer. For eksempel kan kroniske sygdomme øge risikoen både for at få et kejsersnit og for efterfølgende seksuelle problemer.«

Men det er ikke meningen, at sex skal gøre ondt, pointerer jordemoderen og opfordrer alle kvinder, der oplever smerter til at søge hjælp hos deres læge.