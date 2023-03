Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Utroskab er et tillidsbrud og 'no-go' i de fleste forhold. Men der gælder en slags regel for din partner og en anden slags regel for dig selv – i hvert fald, hvis du er mand. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T.

I undersøgelsen har vi spurgt et repræsentativt udsnit af danskere, om de tror, at de selv eller deres partner vil være utro inden for de næste seks måneder. Svaret er opsigtsvækkende:

Langt de fleste har tiltro til deres partner og siger nej, men tre procent af alle (både mænd og kvinder) tror, at deres partner kunne finde på at være utro inden for det næste halve år.

Men når spørgsmålet lyder: ‘Kunne du selv finde på at være utro inden for de næste seks måneder?’, svarer fire procent af kvinderne ja. Det betyder, at der er overensstemmelse mellem den adfærd, kvinderne forventer af sig selv og den, de forventer af deres partner.

Op mod en tredjedel af alle par oplever utroskab i deres forhold. Parterapeut Katrine Axholm vil gøre op med den sort-hvide holdning, at utroskab er det værste svigt, vi kan begå i et kærlighedsforhold. Foto Linda Kastrup Foto: Linda Kastrup Vis mere Op mod en tredjedel af alle par oplever utroskab i deres forhold. Parterapeut Katrine Axholm vil gøre op med den sort-hvide holdning, at utroskab er det værste svigt, vi kan begå i et kærlighedsforhold. Foto Linda Kastrup Foto: Linda Kastrup

Men hos mændene ser det anderledes ud. Her svarer hele ni procent nemlig, at de godt kunne finde på at være utro. At mændene giver sig selv friere spillerum, end de giver deres partner, overrasker ikke parterapeut Katrine Axholm.

»Det er menneskeligt, at vi har det sådan, at vi giver os selv lov til mere, end vi synes vores partner må.«

Selvom forskningsprojektet Sexus i 2019 viste, at hver fjerde mand og hver syvende kvinde har været deres nuværende partner utro, så er utroskab ikke noget, vi går og drømmer om, siger parterapeuten.

»Vi ser på utroskab som et kæmpestort svigt, nærmest på linje med vold,« fastslår hun. Men vi er langt mere tilbøjelige til at tilgive en utro partner, end vi selv tror:

Kunne du finde på at være din partner utro indenfor de næste seks måneder? Ja, siger 4 procent af kvinderne og 9 procent af mændene.

Nej, siger 92 procent af kvinderne og 86 procent af mændene.

Ved ikke, siger 4 procent af kvinderne og 4 procent af mændene. Kilde: YouGov for B.T. 1.242 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet er blevet spurgt i perioden 10.-13. marts 2023.

»Jeg har siddet over for par, hvor partneren blev smidt ud, så snart utroskaben blev opdaget, men jeg har også haft par, hvor manden fik frihed til at prøve det af med elskerinden, før han kom tilbage.«

»Utroskab handler sjældent bare om liderlighed. Det sker, når vi ikke kan holde fast i kærligheden mellem os, når der er blevet for meget leverpostej, hamsterhjul og hverdag mellem dig og mig. Så får vi lyst til at bryde med vores værdier og søge kærligheden et andet sted.«

Typisk er det, når paraderne er nede, at et andet menneske kan vække de følelser, man længes efter i sit parforhold.

»Ofte kommer utroskab på bagkant af et forløb med stress på jobbet, eller for eksempel efter en forælders død. Situationer, hvor livet tages op til revision,« siger Katrine Axholm.

Parterapeut Katrine Axholm mener, at de fleste par kan overleve utroskab. Foto: Stine Heilmann Vis mere Parterapeut Katrine Axholm mener, at de fleste par kan overleve utroskab. Foto: Stine Heilmann

Men hvad er konsekvensen så, hvis man tager sin partner i utroskab? Det har vi også spurgt danskerne om, og her er både mænd og kvinder enige. Hele 45 procent svarer, at de vil afslutte forholdet, hvis de afslører deres partner i at være utro.

Ifølge Katrine Axholm er tankerne 'typisk sort/hvide' og svaret kategorisk – før utroskaben.

»Det kan godt være, at 45 procent siger: ‘Jeg vil gå’. Men når virkeligheden rammer, og de to børn står og græder, er det en anden sag. Så kan det godt være, at min partner har haft en affære, men det kan også godt være, at jeg bare ikke vil miste min familie, mine børn og mit liv, som det er,« siger hun.

Som Sexus undersøgelsen viser, er mænd oftere utro end kvinder, men mænd er typisk også mere familieorienterede end kvinder:

»Mænd er loyale over for deres familie og vælger ofte den til frem for elskerinden. Mens kvinderne er mere tilbøjelige til at gå, hvis de møder en anden.«

Hvordan ville du reagerer, hvis din partner var utro? Jeg vil helt sikkert afslutte forholdet. 48 procent af kvinder. 41 procent af mænd.

Jeg vil blive meget vred/ked af det, men forsøge at redde forholdet. 28 procent af kvinder. 30 procent af mænd.

Jeg vil se igennen fingre med det og blive i forholdet. 3 procent af kvinder. 9 procent af mænd. Kilde: Yougov for B.T. 1.242 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet er blevet spurgt i perioden 10.-13. marts 2023.

Af de par, der bestiller tid hos Katrine Axholm, når den ene har været utro, fortsætter 60-70 procent sammen efter tillidsbruddet.

Selvom de par, der søger hendes hjælp, ofte kommer med en intention om at redde deres forhold, mener hun, at der er håb for de fleste. Men som hun skriver i sin bog 'Utroskab – Vejen til mere kærlighed?' kræver det, at begge er parate til at kigge indad.

Tænker man kun, at ‘han er en idiot’, eller ‘hun er en svigefuld kælling’, er det svært at redde forholdet. Men vælger man sammen at undersøge,‘hvordan det kunne ske for os’, opdager parrene ofte, at deres forhold vaklede.

»De brugte måske mere tid ude end hjemme, de har hver især ikke følt sig set af den anden, eller de har følt sig svigtet. Indser de det og tør de tale om det, kan de opleve en nærhed og intimitet – og så er der mulighed for, at de kan forbinde sig til hinanden igen,« siger hun og fastslår:

»Man kan komme styrket ud af utroskab, og der kan være mere kærlighed på den anden side. Ligesom en overvundet kræftsygdom kan få os til at føle os endnu mere i live, kan kærlighed også blive stærkere på den anden side af utroskab.«