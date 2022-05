Du husker garanteret dit første kys, din første kæreste og din første gang … Er du kvinde, er der god grund til at håbe, at første gang var mindeværdig. Det viser en ny undersøgelse.

Canadiske forskere ville undersøge, hvorfor kvinder generelt har mindre lyst til sex end mænd. Deres konklusion var overraskende:

Nemlig, at kvinder, der får orgasme første gang, de har sex, har lige så stor lyst til sex som mænd – resten af livet.

Diana Peragine, der er professor i psykologi og en af forskerne bag studiet, siger i en forskningsartikel fra Toronto Universitet:

»Tidligere var der en idé om, at seksuel lyst er som sult eller tørst, der opstår af sig selv og spontant,« siger hun.

»Men nu står det klart, at det er en mere dynamisk størrelse, der påvirkes af erfaringer, og at givende seksuelle oplevelser former vores seksuelle forventninger.«

Karina Kehlet Lins, der er psykolog og psykoterapeut med klinik i både Berlin og København, sammenligner den seksuelle debut med rutsjebanen i Tivoli.

»Første gang, jeg opdagede, at rutsjebanen var sjov, hylede jeg af grin og vidste med det samme, at den ville jeg gerne prøve igen,« siger hun.

Karina Kehlet Lins er psykolog og psykoterapeut, men kalder sig for sexpert. Privatfoto. Vis mere Karina Kehlet Lins er psykolog og psykoterapeut, men kalder sig for sexpert. Privatfoto.

Det handler om udløsning. Ikke den, der bliver til en våd plet på lagnet, men udløsning af dopamin i hjernen.

»For ligesom kroppen husker hjernen meget – og hjernen elsker dopamin.«

Desværre for kvinderne, viser den canadiske undersøgelse, der er foretaget blandt 838 universitetsstuderende, at mens 69,5 procent af mændene fik orgasme under deres seksuelle debut, var det for kvindernes vedkommende kun sølle 8,2 procent, der kunne berette om at have fået den fulde tur i rutsjebanen.

Tallene er en bekræftelse af, hvad man allerede ved fra anden forskning, siger Karina Kehlet Lins, der har skrevet flere bøger, blandt andet 'Samtalen om sex', og kalder sig for sexpert.

Ny forskning viser, at kvinders orgasme første gang, de har sex, påvirker lysten resten af livet. Foto Christophe Gateau Foto: Christophe Gateau Vis mere Ny forskning viser, at kvinders orgasme første gang, de har sex, påvirker lysten resten af livet. Foto Christophe Gateau Foto: Christophe Gateau

»Man ved, at mange hetero-kvinder har fokus på mandens lyst, når de har sex første gang, og man ved, at kvinder typisk kommer mindre i et engangsknald.«

Hun har to bud på, hvorfor kvinders 'første gang' sjældent når helt op i det røde felt på orgasmebarometeret:

Generelt er kvinders seksualitet forbundet med 'rigtig meget skam'. Forskelsbehandlingen begynder allerede, når de små drenge og piger ligger på puslebordet og får skiftet ble.

»Forskere har noteret sig, at hvis en dreng på puslebordet får stiv tissemand, så siger forældrene: 'Sikke du kan'. Han bliver talt ind i en forståelse som 'Don Juan' eller en 'Go-getter'.«

Spørgsmål til kvinder: Fik du orgasme første gang, du havde sex med en partner?

»Men hvis små piger leger med deres tissekone, bliver babys arme fjernet, mens forældrene ikke siger ét ord, og deres ansigter forbliver udtryksløse.«

Karina Kehlet Lins ser det som en udskamning af den feminine lyst, som mange kvinder bærer med sig resten af livet.

Spørgsmål til mænd: Fik du orgasme første gang du havde sex med en partner?

En anden forklaring er de forventninger til sex, unge bliver præsenteret for under seksualundervisningen i skolen.

»Drenge bliver fortalt om lyst og udløsning, mens piger får at vide, at de skal passe på, at de ikke bliver gravide. Derfor er pigerne oppe i deres hoved, når de har sex, mens drengene har lettere ved at slippe.«

Uanset årsagen til at piger langt sjældnere end drenge får orgasme første gang, er konklusionen ifølge Karina Kehlet Lins klar:

»Oplever du, at sex er lige så sjov som rutsjebanen, vil du gerne prøve det igen. Trækker du derimod nitten og ikke får orgasme, gider du ikke lige så ofte gå i tombolaen – igen.«