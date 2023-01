Lyt til artiklen

Når et forældrepar beslutter sig for at blive skilt, skal de ikke bare forberede sig på, at deres børn bliver ulykkelige.

Det viser ny forskning fra Rockwool Fonden.

Forældrene må også forberede sig på, at børnene kommer til at klare sig dårligere i skolen, og det er kommet bag på forskerne, hvor hurtigt forandringen kan måles.

Allerede en uge efter en skilsmisse, har forskerne kunnet registrere, at skilsmisse-børnenes niveau daler i de nationale test.

Forskningsprofessor Peter Fallesen fra Rockwool Fonden har forsket i, hvordan skilsmisser kan aflæses i børns indlæringsevne.

»Det har overrasket os, at man så tidligt kunne måle en forandring i børnenes indlæringsevne,« siger forskningsprofessor Peter Fallesen fra Rockwool Fonden.

Omkring 30 procent af alle danske børn kan forvente, at deres forældre ikke længere bor sammen, når børnene er færdige med at gå i skole.

I to nye studier har Rockwool Fondens Forskningsenhed i samarbejde med universiteter i ind- og udland set på, hvordan børn klarer sig i de nationale test, og sammenlignet resultaterne fra børn af forældre, der er skilt, med børn af forældre, der bor og lever sammen.

Konklusionen er:

At børn af skilte forældre klarer sig dårligere end børn, hvis forældre bor sammen.

At forandringen kan ses allerede en uge efter skilsmissen.

At det er tiden brugt i hjemmet, som børnene får mindre læringsudbytte af.

At den negative udvikling fortsætter resten af børnenes skoletid.

»Vi har kunnet følge børnenes udvikling helt op til 8. klasse, og som tiden går, vokser afstanden mellem de børn, hvis forældre er blevet skilt, og de børn, hvis forældre stadig er sammen,« siger Peter Fallesen.

En mulig forklaring på det nedslående resultat er, at der efter en skilsmisse bliver mindre overskud til lektielæsning:

»Så længe forældre er sammen, er der to mennesker til at løfte opgaverne i hjemmet, men efter skilsmissen er der kun én. Det stjæler tid fra lektielæsning og børnepasning – alt det, der ikke er drift,« siger Peter Fallesen.

Men det forklarer ikke, hvorfor forandringen kan måles allerede en uge efter skilsmissen:

»Tidligere medicinsk forskning har vist, at børns udvikling midlertidigt går i stå, når forældrene går fra hinanden. Men man bliver ikke mindre klog fra den ene dag til den anden,« siger forskningsprofessoren.

Forskerne har målt på børn fra 0. til 8. klasse.

At forskerne kan måle en nedgang i indlæringen hos børn så hurtigt efter et brud, må derfor handle om »den tumult, der opstår omkring børnene i forbindelse med skilsmissen«, vurderer Peter Fallesen.

Hvad kan man bruge tallene til ud over at få dårlig samvittighed over at blive skilt?

»Man skal bestemt ikke have dårlig samvittighed, hvis man bliver skilt. For vi kan ikke ud fra den her undersøgelse sige, at børnene ville have klaret sig bedre, hvis forældrene var blevet sammen.«

Tidligere studier fra 1960erne, hvor skilsmisser blev mere almindelige, viser ifølge Peter Fallesen nemlig, at skilsmissebørn dengang ikke klarede sig dårligere.

»Det blev tolket, som om de forhold, der dengang endte i skilsmisse, var så dårlige, at det var bedre for børnene, at deres forældre levede hver for sig. I dag er det måske mindre problematiske forhold, der går op i limningen, men vi kan ikke vide, om de også ville udvikle sig til problematiske familier, hvis forældrene blev sammen,« siger han.

Peter Fallesen håber, at forskningsresultaterne bruges til at sikre, at børn, hvis forældre bliver skilt, får hjælp i skolen.

»Man kan fra flere sider sætte ind over for den langsommere læringsudvikling og støtte børnene,« siger han

Det kan både være det offentlige – for eksempel skoler og lærere – der skal være mere opmærksomme på sammenhængen mellem skilsmisser og indlæring. Men det kan også være forældrene:

»Familieretshusene kan bruge vores resultater i deres arbejde med familier, der overvejer at blive skilt. Så familierne bliver bevidste om sammenhængen.«