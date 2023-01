Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lykkelige børn vokser op med en vished om at være elsket. I komikeren, Natasha Brocks, tilfælde var følelsen lidt stærkere. For i hendes tilfælde var det ikke kun hendes mor og far, der syntes, at hun var noget ganske særligt. Det gjorde også Gud.

Den 33-årige stand up-komikers familie er medlemmer af mormon-kirken, og troen har været en aktiv medspiller i Natasha Brocks barndom og ungdom, fortæller hun i Politiken.

Som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, også kendt som mormonkirken, gik hun i mange år i kirke flere gange om ugen. Hun gik til nadver, i søndagsskole og til ungdomsaktiviteter.

I kirken var der regler - for meget - så hendes tro hjælp hende med mange beslutninger. Blandt andet var der regler for, hvordan hun skulle være klædt i kirken. Var der udsigt til knæ eller skuldre måtte hun hjem og skifte tøj. Der var også regler for, hvordan hun bad morgen og aften og for hvordan hendes mad blev velsignet, inden hun spiste.

Natasha Brock dansede med Thomas Evers Poulsen - en begivenhed, der ikke havde været mulig, hvis hun stadig var medlem af mormonkirken. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Natasha Brock dansede med Thomas Evers Poulsen - en begivenhed, der ikke havde været mulig, hvis hun stadig var medlem af mormonkirken. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix. Foto: Ida Marie Odgaard

Det gjorde hverdagen let, for der var meget, hun ikke selv behøvede tage stilling til. Men det betød også at hun stod meget alene, da hun som ung voksen brød med trossamfundet og pludselig 'ikke anede', hvem hun selv var.

Natasha Brock har tidligere fortalt, hvordan hun, da hun var i tyverne, besluttede at forlade mormonkirken:

»Jeg kunne mærke, at det ikke var mig mere, og at det ikke gjorde noget godt. Det var lidt vildt at finde ud af. Det var alt, hvad jeg var, så det har været en kæmpe beslutning,« har hun tidligere fortalt.

Netop nu er hun aktuel med sit tredje standup-soloshow, ’Ha’ det godt i Natashaland’, hvor hun blandt andet joker om menstruation, sex, onani, dating og parforhold. Alt sammen ting, hun har skullet forholde sig til, efter hun forlod kirkens klare regelsæt.

Til Politiken fortæller hun, hvordan forholdet til sin egen seksualitet, har været en af de forandringer, hun har kæmpet for at skulle finde sig til rette i, for sex er ikke et nydelsesmiddel, mormorkirken tillader:

Thomas Evers Poulsen, Natasha Brock og hendes mand,Albert Dieckmann, på den røde løber til Zulu Comedy Galla 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Thomas Evers Poulsen, Natasha Brock og hendes mand,Albert Dieckmann, på den røde løber til Zulu Comedy Galla 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix. Foto: Ida Marie Odgaard

»Flere gange har jeg grædt efter sex. For det var jo ikke meningen, at jeg skulle kunne lide det. Men det kunne jeg så,« fortæller den 33-årige Natascha Brock, der i dag er gift med, Albert Dieckmann.

Men allerede sidste år, da hun stillede op i ‘Vild med dans’ sammen med Thomas Evers Poulsen, blev det tydeligt, hvor lang afstanden fra Natasha Brocks gamle og nye jeg var. Dengang fortalte hun for eksempel, hvordan pardans ikke tidligere var en mulighed for hende.

»Vi kommer meget tæt på hinanden under dansen, det ville man aldrig gøre i kirken. Der skulle være 'plads til Helligånden'.«

I modsætning til andre trossamfund, udstødes tidligere medlemmer af mormonkirken ikke, hvis de melder sig ud af medigheden, fortalte Natasha Brock i efteråret. Under ‘Vild med dans’ var hun glad for, at hendes familie stadig er ved hendes side:

»Alt er skønt med min familie. Det er virkelig dejligt, og de er her så tit, de kan,« sagde hun dengang.