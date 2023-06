En ubehandlet diabetes, et dødsfald i familien og en akut indlæggelse på hospitalet. Den cocktail af ulykker fik Mikkel Eckhard Rasmussen og Line Tolman til at melde sig til denne sæson af DR-programmet ‘Fede forhold’.

»Vores kærlighed er kæmpestor, men vi har ikke haft meget tid til at trække vejret som par, og vi havde brug for hjælp til at bearbejde de meget intense ting, der er sket i vores korte forhold,« siger Line Tolman.

Selvom parret kun har kendt hinanden i tre et halvt år, har de allerede været igennem flere voldsomme livsomvæltninger:

For tre år siden døde Mikkel Eckhard Ramussens mor.

For to år siden blev parret forældre til datteren, Vigga.

Og for et år siden blev han akut indlagt på hospitalet med syreforgiftning.

I DR-programmet 'Fede forhold' får Mikkel Eckhard Rasmussen hjælp til at behandle sin diabetes og få mere energi og overskud. Foto: DR

Allerede som 23-årig fik Mikkel Eckhard Rasmussen konstateret diabetes 1, men han har aldrig accepteret sygdommen og heller ikke passet den behandling, der er nødvendig, hvis han vil leve et aktivt liv med sygdommen.

»Jeg har fået at vide, at jeg ikke måtte spise det og det og det. Men jeg har hele tiden tænkt, at sygdommen ikke skulle bestemme, så jeg spiste, hvad jeg havde lyst til og tog insulin på gefühl.«

Line Tolman beskriver, hvad en helt almindelig dagsmenu hos familien lød på – før programmet:

»Vi spiste slik hver aften, Mikkel drak to liter sodavand (godt nok sukkerfri) og energidrik. Vi spiste kage og levede af færdigmad fra tanken – eller lasagne og pastaretter.«

Forskellen på type 1-diabetes og type 2-diabetes: Type 1-diabetes rammer oftest børn eller yngre voksne. Forskerne ved ikke, hvad der udløser sygdommen, der ikke kan forebygges eller helbredes. Ved type 1-diabetes ophører insulinproduktionen i kroppen fuldstændigt. Det skyldes, at kroppens eget immunforsvar dræber de celler, som producerer insulin. Derfor skal blodsukkeret reguleres med flere daglige insulininjektioner. Blodsukkeret bliver påvirket af fysisk aktivitet, det, man spiser og drikker, men også travlhed, følelser, hormoner og sygdom kan spille ind. Type 2-diabetes rammer primært voksne. Sygdommen er meget arvelig, men udløses i mange tilfælde af overvægt, fysisk inaktivitet eller nogle former for medicin. Type 2-diabetes kan derfor forebygges. Ved type 2-diabetes mister kroppen gradvist evnen til at optage og producere insulin. Det primære mål i behandlingen er at holde blodsukkeret så tæt på normalen som muligt. Nogle kan opnå dette med kost og motion, andre har brug for at supplere med medicin.

Konsekvensen mærkede Mikkel Eckhard Rasmussen for et år siden. På vej hjem fra arbejde måtte han en dag holde ind på en rasteplads, fordi han var dårlig. Han var svimmel og havde kvalme.

Mikkel Eckhard Rasmussen havde fået syreforgiftning. En sjælden tilstand, som kan opstå, hvis kroppen mangler insulin.

»Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan jeg kom hjem,« siger han ærligt. Men det kan hans kæreste.

»Den var helt gal, da Mikkel trådte ind ad døren. Han kastede op og gik direkte i seng, men jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle have ham til lægen.«

Mikkel og hans kæreste, Line Tolman, havde brug for hjælp til at kunne tale sammen om det, de var bange for. Foto: DR

»Du kan ikke huske, at jeg bar dig ud i bilen og kørte dig til lægen, eller at der kom en ambulance,« siger hun henvendt til sin mand.

Han kan heller ikke huske, hvordan hun uden held forsøgte at komme i kontakt med ham, da de sad i akutmodtagelsen på sygehuset. Men han ved, at han bagefter var indlagt i fem døgn.

»Jeg var meget syg, fordi jeg ikke passede min diabetes. Men jeg følte ikke, at jeg havde overskud til at tage mig af den. Jeg tænkte mere på alle andre – på min familie, mine søskende og mine børn, end jeg tænkte på mig selv,« siger han.

Mød Mikkel og Line Mikkel Eckhard Rasmussen er 29 år og kranmontør. Line Tolman er 28 år og kontorelev. Sammen har parret Vigga på 2 år. Desuden har Mikkel en datter på fem år fra et tidligere forhold. Parret bor i Store Heddinge.

Men forsøget på at passe på alle fik den modsatte effekt. For hver gang han ignorerede sin diabetes, blev hans kæreste mere nervøs:

»Mikkel gjorde det for at passe på mig, men når jeg ikke følte, at han passede på sig selv, blev jeg kun mere utryg. Ofte lå jeg søvnløs om natten, fordi jeg var bange for, at han skulle få endnu en syreforgiftning.«

I programmet så Mikkel Eckhard Rasmussen chancen for at få hjælp til sin diabetes. Både til at spise sundere og lære at passe sin insulin – men især til at turde tale om den.

»Line har fuldstændig ret i, at jeg før ikke talte om min sygdom. Men det gjorde jeg ikke, fordi jeg prøvede at ignorere den og skubbe den væk.«

Parret sagde ja til at deltage i en syv måneders kost- og livsstilsomlægning og til at invitere seerne helt ind i soveværelset, for at møde en person, de var sikre på kunne hjælpe dem:

»Nogle drømmer om at møde Beyoncé, jeg ville bare gerne møde Frej Prahl (psykolog og parterapeut, der er med i ‘Fede forhold’, red.),« siger Line Tolman og fortsætter:

»Den mand er genial, og jeg ville gerne have hans hjælp til at få Mikkel til at åbne sig op og sætte ord på alt det, vi har været igennem.«

Uden at afsløre for meget af programmet vil Mikkel Eckhard Rasmussen gerne sige, at det lykkedes. Psykologen bjergtog ikke kun Line Tolman, han slog også benene væk under ham:

»Frej talte til mig om at turde tænke på mig selv, før jeg tænker på andre.«

Dét har skabt en mærkbar og vigtig forandring i hans liv.

»Jeg har taget min sygdom til mig og passer min insulin. Jeg har fået meget mere energi og mere overskud. Nu gider jeg stå op om morgenen,« siger han, men bliver korrigeret af sin kæreste:

»Nu KAN du stå op om morgenen.«