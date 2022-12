Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er så sårbart og tabubelagt at føle sig ensom, alene, uelskelig, uønsket eller udenfor. Men kan man overhovedet tillade sig at føle sig ensom, når man sjældent er alene.«

Dét spørgsmål stillede Mette Helena Rasmussen for nylig på Instagram.

For hendes eget vedkommende er svaret ja.

»Jeg er meget optaget af, at man godt kan føle sig ensom, selvom man hele tiden er sammen med mennesker eller en del af fællesskaber,« sagde hun, da B.T. mødte hende på den røde løber til premiere på filmen ‘Avatar’.

Mette Helena Rasmussen har inviteret sine instagram følgere i sommerhus. Foto Jens Nørgaard Larsen. Vis mere Mette Helena Rasmussen har inviteret sine instagram følgere i sommerhus. Foto Jens Nørgaard Larsen.

Tal fra den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at 12,4 procent af den samlede befolkning genkender følelsen.

Den 41-årige meddommer fra ‘Nybyggerne’ mærkede ensomheden, da hun i sommer blev single.

»Søndag med tømmermænd, kan jeg blive ramt af den der blues og tænke: ‘Ej, hvor kunne det være rart at have en kæreste’,« siger hun.

På instagram beskriver hun følelsen sådan her:

»Selvom jeg ofte er omgivet af mange mennesker og er inviteret til spændende events, kan jeg pludselig føle mig meget ensom, når der bliver stille, og jeg er alene. Så er der jo bare mig.«

Opslaget vakte genklang hos hendes følgere, der siden har delt deres egne historier:

Om at gå alene hjem fra julefrokost.

Om at være blevet enke for 7,5 år siden og stadig føle sig ensom.

Om at være en 25-årig mand, der aldrig har været i et forhold.

Om at være i parforhold og omgivet af sin familie og alligevel føle sig ensom, fordi man ikke føler sig set eller forstået.

»Ensomhedsfølelsen kan dukke op i mange forskellige livssituationer. Ingen har krav på følelsen eller ved, hvornår man har ret til at føle den, eller hvornår det er den rigtige følelse at have. Det er en følelse, der kan ramme alle,« siger Mette Helena Rasmussen.

Føler du dig ofte ensom?

Ensomhed kan være en smertelig følelse, som det kan føles umuligt at slippe ud af.

»Mange føler sig forkerte eller flove over at opleve ensomhed. Men ensomhed er en helt naturlig følelse, der fortæller om et savn, vi alle kan komme til at opleve. Man er ikke forkert, fordi man oplever ensomhed,« skriver Psykiatrifonden på sin hjemmeside, hvor man også kan finde gode råd til at vriste sig fri.

Mette Helena Rasmussens bedste våben mod følelsen har været at invitere nye mennesker ind i sit liv.

Da hun købte et sommerhus, skrev flere af hendes følgere, at de gerne ville hjælpe med at sætte det i stand. Det fik hende til at invitere sine følgere fra de sociale medier ind i sit virkelige liv.

»I løbet af sommeren inviterede jeg til arbejdsweekender, hvor der kom 20 forskellige kvinder. Weekenderne har været teambuilding og en undskyldning for at lære hinanden at kende. Vi har sat vinduer i, der hænger nogenlunde lige, er blevet helt vildt gode venner og jeg har fået et sommerhus-fællesskab. Det har været meget berigende,« siger hun, der i sidste uge havde inviteret to af sine nye veninder med til premiere.

Sådan bryder du ud af ensomheden Opsøg ligesindede.

Vær rummelig overfor dig selv.

Find en hobby, der optager dig, og kom fast det samme sted.

Gør de ting, du drømmer om, men som du afholder dig fra, fordi du er alene.

Gå ud i naturen og brug dine sanser.

Lav frivilligt arbejde.

Få et kæledyr, og vis det omsorg.

Læs skønlitteratur, der skildrer ensomme skæbner.

Giv plads til følelsen.

Opsøg råd og hjælp, hvis du er trist og fastlåst

Kilde: Psykiatrifonden

Men selv nye venskaber er ingen garanti mod ensomheden:

»Vi holdt julefrokost i mit nye fællesskab, og jeg havde glædet mig helt vildt – men da det var slut, var jeg jo egentlig bare alene igen.«

Derfor har Mette Helena i det nye år planer om flere invitationer og mere fællesskab og derfor har hun lovet sine følgere:

»I 2023 håber jeg på at lære mange flere af jer at kende. Jeg vil bruge meget af min tid på at invitere til møder, gymnastik, biografture, gåture, arbejdsweekender, så vi kan få endnu flere fællesskaber. Tak fordi I ærligt er med til at bryde tabuet om ensomhed.«