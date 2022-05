Uddrag fra novellen 'Ditte Okman':

»Jeg vil tages hårdt hen over bordet. Og jeg vil klynke imens. Måske smågræde. Han vil gøre sig hurtigt færdig, han vil tømme sig i mig, trække sig ud og føle sig flink. Jeg er ynkelig, liderlig og trænger desperat til ham. Kun ham. Og kun på hans præmisser. Nu.

Så vågner jeg. Og det mærkeligste var, at jeg ikke var mig selv. Jeg var radiovært Ditte Okman!? Er det ikke weird!?

Det går alt for sent op for mig, at min mand aldrig har taget mig hårdt hen over et bord bagfra. Eller forfra. Han har heller ikke smækket mig i numsen. Jeg skulle nok ikke have fortalt om den drøm.

Jeg fortalte ham selvfølgelig ikke alle detaljerne. Jeg fortalte bare, at jeg drømte, at jeg blev lagt ned over et bord, og det var, som om jeg skulle bolles, og det var egentlig meget frækt, selvom jeg slet ikke ville, og der var nogle andre i rummet, og det mærkeligste var, at jeg var Ditte Okman!? Er det ikke weird? sagde jeg.

Måske havde jeg håbet, at min ærlighed ville give immunitet. Man må ikke blive sur på ærlige mennesker. Og så var det jo også bare en drøm. Og dem skal man jo ikke skamme sig over. Måske havde jeg også håbet, at jeg med en distanceret fortælling om nogen andre kunne fortælle noget om mig selv på en ufarlig måde. Fortælle, at jeg godt ville have sex. Også bare for sexens skyld. Man kunne også sige, at jeg godt bare ville have sex. Bare.

Jeg har fortalt det hele med en tandbørste i munden. Han har ligesom ventet med at spytte ud, til fortællingen var forbi. Hvis man kan spytte tandpastasavl hårdt ud, så er det det, han gør. Klask, ned i vasken. Så går han tilbage til køkkenet, hvor ungerne glor på hver deres skærm, mens de spiser mysli. 'Unger, bliv færdige, vi skal af sted,' siger han. Jeg trisser efter.

Ungerne sidder ned. Vi står op og smører det sidste af madpakkerne. Hans energi er rettet imod mig, men han siger ikke noget til mig. De andre snakker sammen, men jeg hører ikke rigtig efter. Min hjerne vender tilbage til det tandpastasavl. Det er hastigheden, hvormed det flyver ud af munden, der afgør, hvilken lyd det afgiver, når det rammer porcelænet i vasken. Højt tempo får det til at sige klask. I modsætning til, hvis det dryppede. Mon han var bevidst om det? Hvor hurtigt kommer sæd ud? Ville det også sige klask, hvis han spermede ned i vasken? Jeg bliver træt af mine tanker og min hjerne. Jeg mærker, hvordan luften mellem ham og mig bliver kold, og jeg bliver mere og mere sød, frisk, venlig, gæv, jordnær, god mor-agtig, nærmest bondekoneagtig, helt over i håndboldpigeagtig effektiv for at tørre min liderlige drøm af mit fjæs.

Så kommer vi ud ad døren alle sammen. Villavejen er diset, det dufter godt af forårsmorgen. Alt ligner sig selv. Det var bare en drøm. En ond drøm. Det føles godt med noget virkelighed og hverdag. Vi cykler med cykelhjelm alle fire, og lyden af dæk mod asfalt er rar. Vi kan cykle på arbejde. Vi bor på en villavej i cykelafstand til byen. Vi har klaret det rigtig godt. Jeg gentager det med, at det er mærkeligt, at jeg var Ditte Okman. Så weird. Det fatter ungerne jo ikke, så det kan jeg jo godt sige, hvisker jeg.«

Fra e-bogen 'Kvindefantasier IV'