Under sit alias RockPaperDresses delte Cathrine Widunok Wichmand, som en af de første influencere herhjemme, stort og småt med sine følgere.

Men efter et opslidende fertilitetsforløb, der lykkeligvis endte med to børn, har den professionelle influencer efter 11 år lukket sin blog.

»Beslutningen var et år undervejs og er drevet af en følelse af, at jeg skal samle stumperne af mig selv sammen fra internettet,« siger hun.

»Googler man mit navn, får man hele historien om alt, hvad der er sket, fra jeg var 21 år.«

Cathrine Widunok Wichmand var en af de første professionelle bloggere herhjemme.

Den i dag 32-årige blogger har aldrig fortrudt, at hun har delt sig selv med sine omkring 80.000 følgere.

De senere år blandt andet delt drømmen om at blive mor og skuffelsen, hver gang det ikke lykkedes.

»Jeg har fået meget ud af at turde vise mig følsom og stille mig frem, og mine trofaste følgere er i særklasse. De udfordrer mig og gør mig klogere. Når jeg deler noget, der er svært, får jeg det tifold tilbage.«

Men ét par gange er nogle gået langt over stregen.

På sin blog havde Cathrine Widunok Wichmand delt tanker om sin graviditet, men under fødslen blev hun overrasket over, hvor tæt på nogle følgere gik.

Da hun efter to år i fertilitetsbehandling endelig blev gravid og skulle føde sin søn, opdagede hun bagsiden af at være et menneske, som mange følger tæt – og føler sig tæt på.

Under fødslen af sønnen Eddie opstod der komplikationer. I al hast blev den nyfødte og Cathrine Widunok Wichmands mand hastet til neonatalafdelingen, mens den nybagte mor lå alene og ulykkelig tilbage på fødestuen. Da hun et par timer senere kiggede på sin telefon, blev hun mere end overrasket:

»Mens jeg stadig lå på fødelejet, blev det delt på Jodel, at jeg havde født.«

Hendes første tanke var 'hvordan ved de det?'.

»Ingen vidste, at jeg havde født. Det var … så grænseoverskridende.«

Hun havde følelsen af at være blevet bestjålet:

»Som om der var blevet taget noget fra mig, som jeg ikke var klar til at give. Jeg havde ikke engang nået at ringe til mine forældre,« siger hun.

Over tid har hun lært, at den til tider intense opmærksomhed er en form for omsorg.

Efter to år i fertilitetsbehandling havde Cathrine Widunok Wichmand behov for at tilbageerobre sin krop.

»Det handler måske om, at man kan heppe så meget på et andet menneske og leve sig så meget ind i deres situation, at grænserne ophører.«

Oplevelsen er en af mange grunde til, at hun i dag har lukket sin blog.

»Jeg er blevet voksen, mens jeg har haft bloggen. I dag står folk nærmest på halen på TikTok for at være sjove, og jeg kan godt føle mig som en gammel cirkushest, der ikke mestrer de nye tricks,« siger hun.

Hun lever stadig af at være professionel influencer, og som hun siger: 'Det er stadig mig, der er til salg, og det er stadig mig, der er varen'.

Men i dag er hun aktiv på Instagram, hvor hun deler 'kondenserede maggiterninger af det, der foregår i mit liv', og så har hun netop udgivet sin første bog, 'Hjertebarn', og er snart klar med endnu en bog – en børnebog om fertilitetsbehandling.