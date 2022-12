Lyt til artiklen

En australsk kvinde har helt bogstaveligt drømmesex med sin kæreste. Han sover nemlig jævnligt gennem hele akten.

I podcasten 'Healthy-ish' har kvinden, der kalder sig Rachel, beskrevet den første gang, hun vågnede ved, at hendes mand i søvne lagde op til sex. Det skriver blandt flere medier New York Post:

»Det gik op for mig, at han ikke var ved bevidsthed. Da jeg næste morgen nævnte det for ham, havde han ingen erindring om, hvad der var sket,« forklarer hun i podcasten.

Rachels kæreste lider af sexsomni, der ikke er en sexologisk lidelse, men mere en søvnforstyrrelse, forklarer Torsten Warrer, overlæge og speciallæge i psykiatri på Sexologisk Klinik i København.

De seneste to år har overlæge og speciallæge på Sexologisk Klinik Torsten Warrer behandlet en håndfuld patienter med sexsomni. Privatfoto Vis mere De seneste to år har overlæge og speciallæge på Sexologisk Klinik Torsten Warrer behandlet en håndfuld patienter med sexsomni. Privatfoto

»Sexsomni er en variant af søvngængeri. Ligesom nogle spiser, tisser og er voldelige i søvne, er der også nogle, der har sex i søvne. Det kan være, at man snakker om sex, råber fremmede mænd eller kvinders navne, mens man onanerer, men det kan også være, at man rører ved dem, der ligger ved siden af i sengen – og det kan ende i en regulær voldtægt,« siger han.

Tilstanden blev første gang beskrevet i 1986, da en kvinde i Singapore klagede over, at hendes mand onanerede om natten. Manden selv havde ingen erindring om udskejelserne, og da han blev undersøgt, viste det sig, at han sov sig gennem det hele.

Siden er søvnforskere og sexologer blevet lidt klogere på tilstanden, der i Amerika er blevet registreret som en egentlig psykiatrisk diagnose.

Endnu findes der kun få lægefaglige artikler om sexsomni, og i 2020 var der kun registreret 116 tilfælde på verdensplan.

Det ved lægerne: Forskerne ved endnu ikke meget om, hvad der udløser tilstanden.

Det formodes, at mangel på søvn kan fremprovokere det.

Blandt folk, som lider af søvnapnø, optræder sexsomni hyppigere, og der er en tendens til, at mennesker, der i øvrigt lider af søvngængeri eller tale i søvne, oftere kan udvikle sexsomni.

Men der er også et arveligt element i sygdommen.

Kilde: Torsten Warrer speciallæge i psykiatri, Sexologisk Klinik Region H.

På Sexologisk Klinik i København har Torsten Warrer mødt fire til fem tilfælde de seneste to år, men han forestiller sig, at langt flere, end man ved, lider af tilstanden.

Hjemme hos Rachel og hendes kæreste har de lært at elske lidelsen. I seks ud af ti gange, hvor han i søvne tager initiativ, ender det med, at i hvert fald hun er tilfreds. Også Torsten Warrer er stødt på kærester, der syntes, det var »lidt frækt«, at deres partner led af sexsomni:

»Måske fordi man i søvne er nede i krybdyrhjernen og måske har mere dyrisk sex. Men de fleste vil nok synes, at det er lidt mærkeligt at ligge med en snorksovende kæreste, der knalder løs.«

For de fleste er lidelsen dog ikke forbundet med glæde – tværtimod kan både de, der har sexsomni, og deres partnere, familier eller venner opleve det som 'meget pinligt'.

»Jeg har læst om to sager, hvor kvinder om natten har mumlet andre navne end deres mænds, mens de har onaneret. I begge tilfælde reagerede partneren ved at få det skidt,« fortæller Torsten Warrer.

I stedet for at konfrontere kvinderne og dermed finde ud af, at de havde søvnlidelsen, blev mændene i første omgang tavse.

»For begge partnere vendte det indad og tog det som et udtryk for, at de ikke var gode nok til at tilfredsstille deres partner.«

Sover man alene, kan man leve i lykkelig uvidenhed om tilstanden. Ofte er det partneren, der opdager den, og typisk vil den, der lider af sexsomni, benægte alt, for de husker intet. Men når de indser, hvad de laver i søvne, kan de blive meget flove.

Mens kvinder med sexsomni typisk onanerer, er der en tendens til, at mænd i højere grad kan gennemføre et egentligt samleje. Foto MIKE WILSON, SCOPE Foto: MIKE WILSON, SCOPE Vis mere Mens kvinder med sexsomni typisk onanerer, er der en tendens til, at mænd i højere grad kan gennemføre et egentligt samleje. Foto MIKE WILSON, SCOPE Foto: MIKE WILSON, SCOPE

»Dem, jeg har mødt, har været pinlige over det og deprimerede, også selvom deres kærester sagde pyt. De kan få fornemmelsen af at være et monster, der ikke kan styre sig selv, og de er bange for at krænke andre.«

Heller ikke de, der sover ved siden af et menneske med sexsomni, vil nødvendigvis opleve det som dejligt:

»De kan blive forskrækkede, blive betænkelige ved kæresten, fordi de ikke føler, at han/hun har styr på sig selv – og de kan blive bange for, hvad der sker næste gang.«

Både mænd og kvinder kan lide af sexsomni, men da lægerne endnu ved så lidt, er det svært at generalisere. Ifølge Torsten Warrer er der forskel på kønnene.

»Det lader til, at kvinder oftere onanerer, mens mænd agerer mere aktivt og beføler, befamler eller har sex.«

Det kan bringe mændene i ulykkelige situationer – som en mand, der endte i Torsten Warrers konsultation:

»Han havde et mindre barn, som han havde rørt ved om natten. Det var selvfølgelig skamfuldt for ham, da barnet sagde, hvad han havde gjort, og han blev angst for at sove sammen med sit barn, fordi han var bange for, om han i søvne kunne finde på at gøre noget forkert.«

Gode råd, hvis du lider af sexsomni: Sørg for en god søvnhygiejne – gå tidligt i seng, luk støjen ude med ørepropper, og sov i et rum, der er omkring 18-19 grader.

Lider du af søvnapnø? Få en CPAP-maske, så du får ilt nok, mens du sover.

Hold igen med alkohol og koffein, da begge dele kan forringe søvnen.

Hav evt. sex, inden du lægger dig til at sove.

Sov alene.

Sov ikke sammen med børn.

Tal med din læge om medicin. Læger afprøver forskellige former for sove- og antidepressiv -medicin til behandling af sexsomni.

Kilde: Speciallæge i psykiatri Torsten Warrer fra Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden.

I udenlandske retssager har sexsomni fået frifundet mænd for voldtægt. I en fire år gammel sag blev en dansk mand frikendt for at have forgrebet sig på sin egen datter, mens han sov. Selvom Retslægerådet ikke kunne finde bevis for, at manden skulle lide af den sjældne søvnlidelse.

Det kan nemlig være uhyre svært at bevise, at man lider af sexsomni, siger Torsten Warrer:

»Tilstanden skal kunne påvises enten i et søvnlaboratorium, hvor man blandt andet optager adfærden under søvn på video, måler EEG, (hjernens elektriske svingninger, red.) og EMG (muskelaktivitet, red.) og leder efter tegn på adfærden. Ellers skal vidner bekræfte, at man tidligere har gået i søvne, ligesom det kan tælle med, hvis man har tilfælde af søvngængeri i sin familie.«