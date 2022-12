Lyt til artiklen

For et år siden sprang Dorrit Bøilerehauge ud som fotomodel. Hun går catwalk og bliver brugt i kampagner for modetøj og smykker i blade og magasiner.

Men hun ligner ikke arketypen på en model, som – hvis man spørger Wikipedia – defineres ved:

»At starte karrieren tidligt – nogle gange, fra de er 13 år gamle. Til gengæld er det de færreste, der stadig får lov at fortsætte, efter de har rundet de 25, hvor man bliver betragtet som ‘gammel’.«

Dorrit Bøilerehauge er 62 år. Hun er gråhåret – og så har hun som influencer en mission om at rokke ved vores skønhedsbegreb, som hun beskriver som ‘ungt, smukt og fremfor alt supersmalt’.

Et af Dorrit Bøilerehauges egne yndlingsbilleder, hvor hun er på job for firmaet Lollys Laundry. Foto: Lollys Laundry Vis mere Et af Dorrit Bøilerehauges egne yndlingsbilleder, hvor hun er på job for firmaet Lollys Laundry. Foto: Lollys Laundry

»Kan det ikke også være, om ikke smukt, så i hvert fald cool og attraktivt at være moden, at have gråt hår og rynker,« spørger hun.

Dorrit Bøilerehauge mener, at det massive fokus på de unge og den måde, man som ung er smuk på, har gjort os ‘bange for at blive ældre’.

Hun ved, hvad hun taler om, for selvom hun kun har arbejdet som model i et år, har hun arbejdet med mode i mange år og forsker i netop mode og branding på Aarhus Universitet.

Modellivet er ikke noget, hun har jagtet, men da hun sidste år blev kontaktet af modelbureauet LeManagement, der tilbød hende arbejde, slog hun til.

Dorrit Bøilerehauge 62 år.

Forsker i mode og branding.

Arbejder som foto- og catwalkmodel.

Er influencer.

Mor til to voksne døtre.

»Jeg er blevet model, netop fordi jeg er her i livet, hvor jeg er, så det er en blåstempling af mig – og af min alder.«

Hun kalder sig selv og sine jævnaldrende for ‘the new old’:

»Modne mennesker ved godt selv, at de ikke er unge, men de er ikke kede af eller flove over deres udseende. De spejler sig ikke i de unge, men vil gerne spejle sig i nogle, der ligner dem selv.«

I sin forskning er hun de senere år stødt på begreber som ‘greynaissance’ og ‘the new old’, der refererer til dem, der er ældre end purunge.

Dorrit Bøilerehauge 'behind the scenes' på job for Byoung. Foto: Byoung Vis mere Dorrit Bøilerehauge 'behind the scenes' på job for Byoung. Foto: Byoung

»Det er nye ord, der dækker over udviklingen hos en moden gruppe mennesker, der er cool, stadig har gang i en masse spændende, og som er glade for at være præcis der, hvor de er i livet.«

»Selv har jeg altid glædet mig til at blive gråhåret. Lige fra jeg var helt lille, har jeg syntes, at det grå hår var virkelig fascinerende,« siger Dorrit Bøilerehauge.

I modsætning til 61-årige Charlotte Bircow, der tidligere har fortalt om at blive mødt med kritik, når hun iført bikini reklamerer for sin egen cremeserie, har Dorrit Bøilerehauge udelukkende fået positive bemærkninger for sine billeder.

Både dem, der bliver vist i bladene og dem, hun som influencer selv deler på Instagram.

At være model minder Dorrit Bøilerehauge om, når hun, som barn, klædte sig ud og spillede rollespil. Foto: Byoung. Vis mere At være model minder Dorrit Bøilerehauge om, når hun, som barn, klædte sig ud og spillede rollespil. Foto: Byoung.

»Folk fra hele verden, af begge køn og i alle aldre følger mig. Unge skriver, at det, jeg laver, er super sejt, og at de nu ikke er bange for at blive ældre. Det er meget opmuntrende for mig.«

I modeverdenen er alderen fra 50 år og frem til det sidste suk i mange år blevet behandlet som én gruppe uden nuancer, men der er penge i at kommunikere mere nuanceret og direkte til det modne publikum.

Ifølge Danmarks Statistik udgør de 50- til 80-årige op mod 35 procent af den danske befolkning, med de 50-59-årige som den største gruppe.

»Når vi taler om aldring, er fokus på alt det, der er svært; det, der går tilbage eller ned ad bakke. Mens der ikke er fokus på alt det, der går frem eller ligefrem bliver bedre,« siger Dorrit Bøilerehauge og tilføjer, at de ‘new old’ heller ikke er bange for at kaste sig ud i nye ting.

Dorrit Bøilerehauge i Operaen til ALT for Damerne 'Guldknap show'. Privatfoto. Vis mere Dorrit Bøilerehauge i Operaen til ALT for Damerne 'Guldknap show'. Privatfoto.

»Fortællingen om nedgang og tilbagegang holder ikke stik. Modne mennesker er både åbne, nysgerrige og vil gerne udfolde deres liv.«

I de senere år er der dukket stadig flere modne modeller op først i de udenlandske og nu også i danske modemagasiner, hvilket glæder hende:

»De er vigtigt, at vi ser alle typer og respekterer alle mennesker. For vi får en anden tilgang til hinanden og et andet samfund, hvis vi ser alle slags mennesker og ikke bare har én meget smal skabelon for, hvordan vi skal se ud.«

Men handler mode ikke netop om drømmen om at være ung og smuk?

»Jeg har selv tidligere været med til at fremhæve, at moden sælger en drøm – der giver os mulighed for at slippe hverdagen. Men mode skal også – ligesom kunst – udfordre os og få os til at se verden på en ny måde,« siger hun og sender roser til modefirmaerne Mads Nørgaard og Han Kjøbenhavn, der altid har brugt modne modeller i deres markedsføring:

»De har øje for den karisma og karakter, som livet giver. Erfaring giver selvaccept. Som moden ved man, hvad man kan og er glad for det. Man ser sig selv indefra i stedet for udefra ligesom de unge. Det giver ro og mod til at prøve noget nyt, og man er ikke længere så bange for, hvad de andre mener.«