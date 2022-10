Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Christina var lige blevet skilt fra sin mand, da hun blev hovedkulds forelsket igen.

»Jeg forelsker mig i en sjæl, et blik, en duft, en stemme. Det er mennesket, der tiltrækker mig,« siger hun.

Men det var ikke en ny mand, hun var faldet for. Det var Charlotte Bøving.

Følelserne var gengældt, men tv-lægen turde ikke reagere på dem. Så vidt hun vidste, var den lyshårede kvinde kun til mænd. Derfor var det Christina, der inviterede Charlotte ud på den første drink, og det var hende, der tog initiativ til det første kys – men derfra gik det hurtigt.

I 2021 blev Christina og Charlotte Bøving gift. To år efter de mødte hinanden og blev kærester. Privatfoto. Vis mere I 2021 blev Christina og Charlotte Bøving gift. To år efter de mødte hinanden og blev kærester. Privatfoto.

»Jeg har altid syntes, at kvinder var lækrere end mænd, men jeg har fået ind med modermælken, at jeg ikke kunne forelske mig i kvinder.«

Så det var med en vis spænding, at Christina skulle fortælle sine børn, sine venner og sin familie, at hendes kæreste fra nu af hed Charlotte.

»Min mors første reaktion var: 'Nej, hvor er det dejligt, skat'.«

»Men efter et par måneder vendte hun tilbage og indrømmede: 'Selvfølgelig er det lidt specielt, at du er blevet kærester med en kvinde'.«

Christina Bøving er vokset op med en fornemmelse af, at det ikke er helt ok, hvis to kvinder var kærester. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd. Vis mere Christina Bøving er vokset op med en fornemmelse af, at det ikke er helt ok, hvis to kvinder var kærester. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd.

Christina Bøving er vokset op i en lejlighed på Novembervej i Mørkhøj, hvor et par, der blev kaldt ‘Damerne’, boede ovenpå.

»Det var to kvinder i 50erne – cirka lige som os. Jeg kan huske, at jeg spurgte min mor, om de var søstre.«

»Nej, de er kærester, men de er jo søde nok,« lød svaret.

Det lille ‘nok’ sagde ifølge Christina Bøving alt – og har påvirket hendes beslutninger.

Så da hun som 11-årig var forelsket – i Dorthe og i Morgan – sagde hun ikke det med Dorthe til nogen.

Og da hun, som 16-årig, kyssede en kvinde første gang, mens hun i øvrigt var kærester med en jævnaldrende dreng, sagde hun til ham – og til sig selv – at det bare var for sjov.

»Jeg har altid været tiltrukket af begge køn. Var jeg blevet mødt med åbenhed i mit barndomshjem, kan det godt være, at jeg havde været i forhold med kvinder før,« siger hun.

Efter Christina blev gift med Charlotte, spurgte hendes mor, om hun har været lesbisk hele livet. Christinas umiddelbare svar var ‘selvfølgelig har jeg ikke det’, for hun har været gift én gang, været i gode forhold og har fået sine børn med mænd.

»Men måske har hun ret. Måske er det derfor, jeg ikke er landet rigtigt i mine forhold tidligere,« siger hun.

Parret bor i Varde, men har netop købt en lille lejlighed i København, hvor de kan være kærester og besøge familie. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd. Vis mere Parret bor i Varde, men har netop købt en lille lejlighed i København, hvor de kan være kærester og besøge familie. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd.

I hvert fald blev den mand, hun var sammen med i 14 år, ikke overrasket, da hun fortalte om sin nye kærlighed. Tværtimod sagde han: 'Det vidste jeg godt'.«

Spørger man Charlotte Bøving, siger hun:

»Du er mere lesbisk, end jeg regnede med.«

Hvis du ikke var kærester med Charlotte, kunne du så tænde på mænd igen?

»Det ved jeg faktisk ikke. Skal jeg svare, tror jeg bedst, at jeg kan være sammen med kvinder,« siger Christina Bøving.

Christina Bøving har tre børn med to forskellige mænd. Nu er hun kærester med Charlotte Bøving. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd Vis mere Christina Bøving har tre børn med to forskellige mænd. Nu er hun kærester med Charlotte Bøving. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd

På bagkant af børn og forventninger om, hvordan livet skal forme sig, har hun som 53-årig fundet en frihed.

»Det er, som om jeg lander mere og mere i mig selv og kan få lov til bare at være mig.«

»Voksendelen af mig synes, det er helt ligegyldigt, hvem jeg er kærester med. Barnedelen af mig synes, det er ‘lidt specielt’, at jeg er gift med en kvinde. Men nu er det mig, der bestemmer – og jeg bestemte, at jeg ville giftes med Charlotte.«