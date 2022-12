Lyt til artiklen

Da Christina Elisabeth Ebbesen efter fire års forhold slog op med sin kæreste, var begrundelsen:

»Jeg er ikke forelsket i dig.«

De fleste ville i den situation tilføje ordet 'mere'. Men i Christina Elisabeth Ebbesens tilfælde ville det være løgn.

Som præst i Fredericia velsigner hun kærligheden mellem to mennesker – både under vielsen og når de bærer frugten af deres kærlighed frem til døbefonten. Men selv har hun aldrig været forelsket – hverken i sin tidligere kæreste eller i nogen anden.

Sammen med kattene Kismus og Niles bor Christina Ellisabeth Ebbesen i Fredericia, hvor hun også arbejder som døvepræst. Privatfoto. Vis mere Sammen med kattene Kismus og Niles bor Christina Ellisabeth Ebbesen i Fredericia, hvor hun også arbejder som døvepræst. Privatfoto.

Hun er aromantisk og aseksuel og har hverken følelsesmæssigt eller fysisk lyst til tosomhed, men det betyder ikke, at hun er ulykkelig eller længes – tværtimod.

»Jeg har aldrig haft det så godt, som da jeg holdt op med at prøve at opfylde samfundets forventninger om, at jeg skulle finde en kæreste,« siger hun.

Christina Elisabeth Ebbesen har i ti år vidst, at hun er en af de cirka en procent voksne danskere, der er aseksuel:

»Når mine veninder sagde: 'Ham der skulle ikke løbe mange gange rundt om min seng … ', har jeg altid sagt: 'Du bliver bare ved med at løbe…'.«

Men da hun i 2014 meldte sig ind i en gruppe af aseksuelle, opdagede hun, at hun heller ikke der kunne genkende sig selv 100 procent.

»Jeg havde jo haft sex, og jeg har ikke noget imod at onanere, men aseksualitet er et spektrum, så der er flere måder at være det på.«

Aseksuel og aromantisk er seksuelle orienteringer, som dækkes af LGBTQ+. Privatfoto Vis mere Aseksuel og aromantisk er seksuelle orienteringer, som dækkes af LGBTQ+. Privatfoto

Christina Elisabeth Ebbesen skulle blive 38 år, før hun opdagede, at hun også er aromantisk, selvom hun allerede som teenager anede, at hun var anderledes:

»Når mine veninder talte om alle dem, de var varme på, tænkte jeg selvfølgelig over, hvem jeg var varm på. 'Måske Kristian', tænkte jeg, for han boede tæt på, så det var nemt.« Hun griner højt af sin egen teenage-pragmatiske indstilling til dét, der gav de andre varme kinder og gjorde dem ude af stand til at koncentrere sig.

Hos hende skete der ingenting. Hun kan ikke huske så meget som ét eneste lille sommerfuglevingebask i sit 41 år lange liv. Men hun anede ikke, at det var en mulighed at have det sådan:

»Det er bare, fordi du ikke havde mødt den rigtige endnu,« sagde alle andre – så dét fortalte hun også sig selv. For forventningen til et godt liv er, at man møder 'den eneste ene, stifter familie og lever i evig tosomhed'.

Ordforklaring: Aseksuel: Nogen, der ikke oplever seksuel (fysisk) tiltrækning. Aseksuelle kan sagtens forelske sig og kan også have lyst til sex, dog som regel under særlige forudsætninger. Aseksuel er en paraply-term, for der er mange måder at være aseksuel på.

Aromantisk: Nogen, der ikke oplever romantisk tiltrækning. Aromantiske er ikke altid aseksuelle.

Alloseksuel: Nogen, der ikke er aseksuel. Kan være heteroseksuel, homoseksuel, panseksuel eller noget andet.

Alloromantisk: Nogen, der ikke er aromantisk. Kan, ligesom aseksuelle, identificere sig som mange andre romantiske orienteringer.

Libido: Sexlyst er ikke forbundet med seksuel tiltrækning.

Kilde: copenhagenpride.dk

Derfor var Christina Elisabeth Ebbesen lettet, da hun som studerende fik en kæreste. De boede langt fra hinanden og sås en eller to gange om ugen.

»Og så skulle vi selvfølgelig knalde. Det er jo det, man gør. Men det føltes pligtagtigt for mig. Jeg tænkte altid: 'Det bliver bedre, når vi flytter sammen', men det blev det ikke.«

Det er vigtigt for hende at slå fast, at der aldrig har været tale om overgreb. Hun har samtykket – hver gang de havde sex – men det er ikke det samme, som at hun havde lyst.

»Det svarer til at stå foran den vildeste buffet og ikke føle sult. Jeg har aldrig været sulten, men jeg har altid – mere af pligt end af lyst – kunnet klemme et enkelt stykke kage ned alligevel,« siger hun.

»Vi skal sikkert bare øve os eller finde det rette kink, så vil lysten melde sig,« håbede hun.

Christina Elisabeth Ebbesen 41 år.

Uddannet teolog fra Aarhus Universitet og har en basisuddannelse i tegnsprog. Har siden 2010 været præst i Syddanmarks døvemenighed.

Er forfatter til flere bøger i fantasygenren.

Bor i eget hus i Fredericia.

Kalder sig selv for kattesnob og har racekattene: (Den lille kat) Kismus og Niles.

Men da hun endelig indså, at hun ikke var forelsket i sin kæreste, slog hun op.

»Jeg følte, jeg havde spildt hans og min egen tid. Det var en skam for mig, men også for ham.«

Endnu havde hun dog ikke forstået, at både de romantiske og fysiske følelser manglede, fordi hun var aromantisk og aseksuel:

»Jeg skal bare op på hesten igen,« tænkte hun og oprettede sig straks på diverse datingapps.

Men når hun fik et match, blev hun hverken glad, spændt eller nervøs:

»Jeg tænkte bare 'Århhh nej' og var bekymret for, om jeg ville komme til at være seksuelt sammen med nogen, fordi jeg syntes, at jeg blev nødt til det.«

Efter nogle akavede møder tog hun en alvorlig samtale med sig selv:

»Vil du have en kæreste?«

»Nej!«

»Vil du have sex?«

»Nej!«

»Det var så befriende,« siger hun, der ikke har været på én eneste date siden. Til gengæld har hun fået nogle virkelig gode venner:

»Jeg kom for eksempel i en brætspilsgruppe på grund af mænd, jeg har mødt på dates,« griner hun højt.

Christina Elisabeth Ebbesen skriver fantasy-bøger, hvor også hovedpersonen tilhører en minoritet. Privatfoto Vis mere Christina Elisabeth Ebbesen skriver fantasy-bøger, hvor også hovedpersonen tilhører en minoritet. Privatfoto

Nu hvor hun er i 40erne, hører hun fra sine venner, at heller ikke de har sex hver dag.

»Men de vil meget nødig leve uden deres partner. De har ondt af mig, fordi jeg ikke vil opleve tosomheden og kammeratskabet med én anden. De er bange for, at jeg ikke bliver lykkelig.«

Men Christina Elisabeth Ebbesen er beviset på, at der er flere måder at blive lykkelig på end den, vi oftest ser i Hollywood-film:

»Jeg skriver bøger, jeg taler dagligt med min søster og mor – om alt det, jeg ellers ville tale med en kæreste om. Jeg har mange venner, som jeg har overskud til at besøge. Det er ikke tosomhed, men jeg føler mig ikke ensom,« fastslår den sønderjyske præst.

Grader af aseksualitet: Sex repulsed: Nogen, der væmmes ved tanken om sex. Ofte er de ligeglade med, hvad andre gør, så længe de ikke selv bliver pålagt sex.

Sex favorable: Nogen, der godt kan lide sex og godt kan lide at have sex.

Sex indifferent: Nogen, der er ligeglade med sex. De har ikke behov for det, men har heller ikke noget imod det.

Kilde: copenhagenpride.dk

På den yderste kirkelige højrefløj bliver Bibelens ord om Adam og Eva, der 'blev skabt som mand og kvinde', oversat som den eneste rigtige vej og resulterer i direkte modvilje mod at vie homoseksuelle og fraskilte. Men også i andre dele af folkekirken efterlyser Christina Elisabeth Ebbesen en større rummelighed fra præsterne:

»Vi skal huske på, at der er andre måder at leve på end i parforhold og tosomhed. Jeg er ikke opdraget med et sprog for det liv, jeg lever, men næste generation skal vide, at der findes andre kasser end den heteronormative.«

Efter hun sprang ud som aromantisk, er hun begyndt at tale anderledes end andre præster.

»Det sværeste er at skrive vielsestaler. Ofte vil en præst indlede med en inkluderende betragtning: 'Alle har prøvet at få sommerfugle i maven….' Det gør jeg aldrig. Jeg taler konkret om parret, om hvordan de mødtes.«

Er du nogensinde misundelig på andres tosomhed?

»Nej, aldrig. Jeg var tættest på, da min søster blev gift, og jeg kom til at græde, da hun dansede med min far.«

Først troede Christina Elisabeth Ebbesen, at hun græd, fordi hun selv aldrig ville blive gift. Men da hun granskede sine følelser, opdagede hun, at hun græd over aldrig at skulle danse med sin far til sit eget bryllup …

»Men jeg kan jo danse med ham på alle andre tidspunkter.«