Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange mænd får et ganske særligt blik i øjnene, når Julie Houe siger, hun er sexolog. Som om hun er en gazelle, og de er løver på savannen.

»Så du synes, at sex er det fedeste i verden,« konstaterer de, men intet kunne være længere fra virkeligheden.

I sine tidligere forhold har Julie Houe været ‘hende, der aldrig har lyst’. Da hun i desperation konsulterede doktor Google, var svaret: ‘Du er aseksuel’.

Så Julie Houe erklærede sig for aseksuel og blev skilt, før hun opdagede, at det ikke var dét, der var hendes problem – og at hun bestemt ikke er alene om at kæmpe med lysten.

»Jeg har altid kun haft lyst til sex, når jeg var forelsket. Men efter et halvt til et helt år, har jeg ingen lyst haft – overhovedet.«

Det har været skamfuldt og sårbart, for glansbilledet af et velfungerende forhold er ét, hvor der er masser af sex. Som Julie Houe siger:

»Er der ikke sex, er et parforhold pr. definition problematisk. For der er en samfundsmæssig diskurs, om at vi bør have meget sex.«

Men den 30-årige sexolog mener, vi har et forkvaklet og indskrænket billede af sex.

Julie Houe begyndte på uddannelsen til sexolog, selvom hun havde erklæret sig selv for aseksuel. Foto: Brian Bach Lichtenstein Vis mere Julie Houe begyndte på uddannelsen til sexolog, selvom hun havde erklæret sig selv for aseksuel. Foto: Brian Bach Lichtenstein

»Ironisk nok kan vi godt finde på at spørge andre om, hvor ofte de har sex, men vi spørger ikke om hvilken form for sex – eller vigtigere, hvordan de har det med den sex, de har.«

Lidt provokerende kalder hun os for 'seksuelle analfabeter’:

»Med vores logik ved vi godt, at sex ikke kun handler om penetration og udløsning, alligevel knalder vi med fokus på udløsningen – og dét kan frarøve os lysten. Alt for mange har alt for meget sex, som vi egentligt ikke har lyst til’.«

For lige at slå én ting 100 procent fast, mener Julie Houe, at sex er sundt – både fysisk og psykisk.

»Når vi har sex udskilles hormonstoffer som serotonin, der giver os overskud, og tilknytningshormonet, oxytocin, der knytter os tættere som par. Men det forudsætter at begge har lyst Ellers kan sex virke modsat – så kan det splitte par og blive destruktivt.«

Det er hendes egen historie beviset på. I de syv år, Julie Houe var sammen med faren til sit barn, var hendes manglende lyst årsag til problemer. Især for hende. Hun kunne godt lide, når han gav hende et flygtigt kys, når de for eksempel gik sammen på gaden:

»Men kyssede han mig passioneret i sengen for at vække noget i mig, lukkede min krop ned – den var helt død.«

Det skammede hun sig over. Sex ‘burde jo’ være noget hun havde lyst til, men for hende var det kun noget, der skulle overstås. En pligt – på linje med opvask og rengøring. Som hun siger:

»Sex har været på min to do-liste i mange, mange år.«

Sammen med coach, Louise Lyckow, har sexolog, Julie Houe, podcasten Parforhold#UdenFilter. Foto: Brian Bach Lichtenstein Vis mere Sammen med coach, Louise Lyckow, har sexolog, Julie Houe, podcasten Parforhold#UdenFilter. Foto: Brian Bach Lichtenstein

Selvom hun ikke havde lyst, lagde hun krop til, for sex var hendes adgang til kærlighed – troede hun.

»Jeg var overbevist om, at hvis jeg ikke sagde ja, ville jeg miste min mand. Jeg troede kun, jeg var værd at elske, hvis vi havde sex. Så jeg kæmpede med det, men jeg kæmpede alene, for jeg var bange for, at han, hvis jeg ikke tilfredsstillede ham, ville forlade mig.«

Derfor handlede sex i alt for høj grad om at holde på ham. For hende hang sex – ubevidst – sammen med at bevare en relation, og sådan kom hun til at gøre vold på sig selv. Så da Google gav hende svaret ‘aseksuel’, greb hun halmstrået.

»Det er kun en procent af befolkningen, der er aseksuel. For mig var det et fripas, så jeg kunne få fred.«

Men prædikatet føltes så rigtigt, at hun, da forholdet til hendes mand endte i skilsmisse, troede, at hun var helt færdig med sex.

I dag ved hun, at hendes seksualitet hverken er ‘biologisk betinget’ eller en statisk størrelse.

For fem år siden blev hun færdig som sexolog. Selvom det i første omgang virkede malplaceret, som erklæret aseksuel, at vælge lige præcis den uddannelse, er hun lykkelig for den.

Julie Houes bedste råd til et tilfredsstillende sexliv: 1: Tal sammen:

»Sex er for ofte en stumfilm, hvor kun stønnen og lyde føles tilladt. Men mange har brug for at tale mere om det sex, de har.«

Vov at spørge: 'Hvordan har du det med vores sexliv?'.

'Hvordan oplever du mig som erotisk partner?'

'Hvad savner du?' Tal om, hvad I hver især drømmer om mere af. Måske fører det til bedre sex, men I bliver med garanti klogere på hinanden. 2: Sex må godt være en forhandling:

»Kommunikation er ilten i forholdet. Den sikrer, at vi føler os trygge og kan møde hinanden. Den gør, at vi kan forhandle – også om det, vi er uenige om – for eksempel sex.« 3: Sig ja (til at gå i gang), selvom du ikke umiddelbart har lyst:

Sig til din partner: »Jeg vil gerne prøve at være åben overfor intimitet (kys, kram eller en dyb samtale), for det kan være, at jeg får lyst. Men det kan også være, at jeg siger nej undervejs – og det er HELT okay.«

»Fordi man siger A, skal man ikke nødvendigvis sige B.« 4: Ret dit fokus indad:

»Mærk efter, hvad du selv har lyst til i stedet for at have fokus rettet mod din partners lyst.« 5: Sex er så meget mere end penetration:

»Husk at mere kaffe på sengen også kan være en form for forspil. Udforsk de måder I føler jer set og elsket på – for når vi føler os set, elsket og værdsat, avler det naturligt mere hengivenhed og lyst.« 6: Vær nærværende og opmærksomme:

»Vær nysgerrige på hinanden. Lad være med at tro, I ved, hvad den anden tænker – også efter 25 år. Man mister hinanden, hvis man stopper med at være nysgerrig.« Kilde: Sexolog og antropolog Julie Houe.

Hun ved nu, at en seksualitet ikke kan 'kortlægges af Google'. Hendes måde at knytte sig til andre mennesker på, hendes selvtillid og hendes selvværd er derimod altafgørende komponenter for hendes seksualitet.

»Der er så mange steder, jeg kan kigge hen for at forstå, hvorfor min seksualitet er, som den er. Masser af gode parforhold har næsten ikke noget sex med penetration, fordi kys og kram er vigtigst for dem,« siger hun.

En pointe, der understøttes af en repræsentativ befolkningsundersøgelse fra webshoppen Sinful. Den viser, at 92 procent af alle siger, at kys, kram og kærtegn er 'meget vigtigt', 'vigtigt' eller 'rimeligt vigtigt', for et velfungerende parforhold. Lidt færre, nemlig 88 procent af alle, siger, at et godt sexliv er 'meget vigtigt', 'vigtigt' eller 'rimeligt vigtigt', for et velfungerende parforhold.

Tal fra Sindex Hvor vigtig tror du, intimitet er for et velfungerende parforhold? For eksempel kys, kram og kærtegn

Meget vigtigt 53 procent.

Vigtigt 26 procent.

Rimelig vigtigt 13 procent.

Ikke så vigtigt 3 procent.

Slet ikke vigtigt 1 procent.

Jeg ved ikke / jeg ønsker ikke at svare 4 procent.



Hvor vigtigt tror du, at et godt sexliv er for et velfungerende forhold?

Meget vigtigt 35 procent.

Vigtigt 34 procent.

Rimelig vigtigt 19 procent.

Ikke så vigtigt 5 procent.

Slet ikke vigtigt 2 procent.

Jeg ved ikke / jeg ønsker ikke at svare 6 procent. Kilde: Sindex, er baseret på de danske tal af en international befolkningsundersøgelse med 12.000 besvarelser fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Storbritannien i 2022. Webshoppen, Sinful står bag undersøgelsen.

I dag skammer Julie Houe sig ikke længere over den måde, hun føler lyst på. Tværtimod opfordrer hun andre til at turde se deres egen lyst i øjnene og udforske den.

Kalder du dig stadig for aseksuel?

»Nej, på ingen mulig måde – ikke det der ligner. Jeg sætter stadig ikke sex i forgrunden. Men jeg går på opdagelse i, hvad jeg kan lide, og hvad sex også kan være,« siger hun, der sammen med sin nuværende kæreste har turdet at udforske sin egen lyst:

»Jeg har ikke en kategorisk seksualitet, men jeg er et sensuelt menneske. Der er nogle former for sex, der passer mig bedre end andre, porno har aldrig stimuleret mig, så det er ikke den slags sex, jeg bør have. Min seksualitet er mere sanselig. Jeg kan lide at dufte, at røre. Jeg kan lide nærvær.«

Det er kun fantasien, der sætter grænser, hvis man får aktiveret hele sanseapparatet:

»Sex er langt fra kun berøring af kønsorganer og penetration. Det kan også være mad. Det kan være at ligge tæt. Det kan være berøring – ikke kun af kønsorganerne, men også af øreflippen og det kan være et blik eller at holde øjenkontakt.«