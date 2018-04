SKAT, MÅ JEG...? Manden tjener pengene, og kvinden styrer hjemmefronten. Så enkle er far og mors arbejdsfordeling ikke længere. Cheferne på arbejdet og familien derhjemme kæmper om ens tid, og samtidig skal vi også huske at realisere os selv som individer. Derfor er der i de danske hjem nye aftaler, som skal forhandles på plads, hvis familien ikke skal bryde op. BT tager temperaturen på magtfordelingen i parforholdet, giver redskaber til forhandlingen og forsøger at svare på, hvorfor Sanne Fahnøes ven ringer hjem og spørger kæresten om lov, før han siger ja til en aftale.

Køkken og bad er afgørende rum, når en ejendomsmægler skal lukke et hussalg. Det er nemlig de to rum, som kvinder vægter højest, når de er ude at se på hus.

Og netop kvinderne er oftest dem, der har det endelige ord, når der skal skrives under på købsaftalen, lyder buskabet fra Home, der på vegne af BT har lavet en lille rundspørge hos 22 mæglere fordelt i hele landet.

»Jeg solgte et hus, hvor manden umiddelbart ikke engang gad at køre med på fremvisning. Meldingen var: ’vi gør det for min kones skyld – vi køber det ikke’. Det troede han i hvert fald – de købte huset,« fortæller ejendomsmægler Kasper Vorre, daglig leder hos Home Assens.

6 ud af 10 mæglere svarer i rundspørgen, at kvinden har det endelige ord, mens kun 1 ud af 10 mener, det er manden. 3 ud af 10 vurderer at begge partere har lige meget at skulle have sagt.

Mens kvinden især vægter køkken og bad, indretning og planløsning samt mavefornemmelse, er mændene mere optagede af husets stand, kvalitet og tilstandsrapport, garage og skur samt konens ønsker: ’kan hun lide huset’.

Eller som ejedomsmægler og filialchef Mark Stig Andersen i Home Odense Syd-Øst udtrykker det:

»Det er ofte kvinden, som har nogle meget specifikke krav, som manden så skal afdramatisere eller finde løsninger på for at kompromis opnås. Boligkøb er ofte prioritering og kompromis.«

I mæglerverden joker man med 80/20-reglen: Mændene bruger 80 pct. af tiden med at undersøge boligen, men de har kun 20 pct. af beslutningskraften. Kvinderne bruger 20 pct. af tiden på at mærke efter, men de står for 80 pct. af beslutningskraften.