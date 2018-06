Det kan være svært at enes i et parforhold, hvis man har forskellige opfattelser af tid og aftaler. Det handler om at forstå hinandens tidstyper.

"Kom nu, skat - vi er allerede for sent på den."

"Jamen, jeg skal bare lige ..."

Mon ikke sådan en ordveksling har fundet sted i de fleste parforhold - med flittige diskussioner til følge.

For hvordan kan det være så svært at overholde en aftale, når nu man selv har styr på tiden?

Det hele handler om at forstå, hvilken tidstype din bedre halvdel er - og omvendt.

- Det er vigtigt at få sat ord på, hvordan man som tidstype agerer og har det i forskellige situationer, siger Trine Kolding, der underviser i personlig planlægning og blandt andet er forfatter til bogen "Kend din tidstype og få styr på planlægningen".

- Jeg er selv gift med en tidsoptimist, og vi diskuterer jævnligt, om man for eksempel skal være i lufthavnen tre timer før eller et kvarter inden check-in. Men fordi vi efterhånden har lært hinandens tidstyper at kende, så kan vi godt snakke om det og grine af situationen, fortæller hun.

Ifølge Trine Kolding gælder det for tidsoptimisten om, at han eller hun skal kunne se udbyttet af at være i god tid og forstå, hvorfor det er vigtigt for andre mennesker at overholde en aftale.

- Jeg underviser ofte børnefamilier i struktur og planlægning, og når jeg eksempelvis begynder at snakke madplaner, så kan jeg se på tidsoptimisten, som typisk er manden i familien, at de får en følelse af at blive lagt i spændetrøje, siger Trine Kolding.

- Men hvis jeg i stedet fortæller dem, at de med planen vil kunne få en halv time mere til sig selv, hvor de kan lave, hvad de har lyst til, og endda spare penge ved at planlægge måltiderne, så er det en gulerod, som tidsoptimisten kan have for øje.

Samtidig er det vigtigt at huske, at tidsoptimister ofte besidder evner, man som tidsrealist kan lade sig inspirere af. Det mener Dorthe Rindbo, der er forfatter og blandt andet underviser virksomheder og enkeltpersoner i personlig effektivitet.

- Tidsoptimister kan være så optaget af det, de laver her og nu, at de mister fornemmelsen for tid og sted og er totalt i nuet. Det er en fantastisk evne at have. De tager typisk heller ikke tingene så tungt, og de har ofte den indstilling, at man nok finder en løsning på problemerne, forklarer Dorthe Rindbo.

Vejen til at forstå hinanden som tidstyper kan også være at tale lidt dybere om, hvad der ligger til grund for, at man har et enten afslappet eller stringent forhold til tid.

- For tidsoptimister kan der for eksempel ligge en rebelsk motivation bag – at man generelt har noget imod rammer og regler, fortæller Dorthe Rindbo.

- Det handler også rigtig meget om vaner. Jeg har haft klienter, som fortæller om, hvordan de bogstaveligt talt sad og skrev danskstilen færdig i skolen, mens læreren gik rundt og samlede stilhæfterne ind. Så det kan være noget, som de har praktiseret i mange år, og som er blevet en indgroet del af dem, siger hun.

Og så vil de fleste tidsoptimister faktisk gerne ændre deres adfærd, påpeger Dorthe Rindbo.

- Jeg har klienter, som kommer tilbage og er helt høje over, at de kom fem minutter før tiden til et møde, for det har aldrig prøvet før, siger hun.

- De fortæller også om langt mindre stress og meget mere indre ro i hverdagen. Og pludselig har andre langt større tillid til dem, fordi de er blevet nogen, man kan stole på.