Hvordan du har det med dig selv, din partner og jeres forhold lige nu, har betydning for, hvor meget du har lyst til sex i morgen. Det skriver forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Konklusionen kommer fra hollandske forskere, der bad 93 par om at føre logbog over deres humør, følelser og sex 2 gange dagligt i 21 dage.

Parrene svarede blandt andet på, om de følte sig afviste, tilfredse, forpligtede til noget, sure eller glade, og om de havde været intime, havde haft sex eller havde onaneret.

Efterfølgende kunne forskerne aflæse, at følelserne dagen før var en god indikator for, om parret havde sex den efterfølgende dag. Og det lod til, at mænd og kvinder havde flere lighedspunkter end forskelle.

Begges sexlyst var nemlig afhængig af de følelser om blandt andet partneren, de havde haft dagen før.

Der var dog også punkter, hvor de to køn ikke var ens.

»Blandt mændene fandt vi ud af, at sex gav et boost i selvtillid og humør. Det var ikke tilfældet hos kvinderne – de oplevede det som et boost for forholdet,« siger Marieke Dewitte, der er en af forskerne bag studiet, som er en del af hendes ph.d.-projekt, til Forskning.no.

En anden forskel var, at kvinderne var gladere efter at have onaneret end mændene var, efter de selv havde onaneret.

