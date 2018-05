Hvis man har prøvet at miste nogen, man elsker, ved man, det kan knuse ens hjerte. Og noget tyder på, situationen faktisk er mere og andet end en symbolsk talemåde.

Det skriver det amerikanske Rice University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Et nyt studie fra universitetet viser nemlig, at enker og enkemænd har flere symptomer, der kan forbindes til hjertekarsygdomme og død, i de tre første måneder efter deres ægtefælles død.

»I de første seks måneder efter tabet af en ægtefælle har enker og enkemænd 41 procent større risiko for at dø,« siger Chris Fagundes, der er lektor i psykologi på Rice University og hovedforfatter på studiet, i pressemeddelelsen.

Studiet bygger på 32 'nye' enker og enkemænd og en kontrolgruppe, der havde samme køn og alder som de 32 personer, der blev studeret.

Hensigten med studiet var ifølge forskerne at sætte fokus på, hvor store fysiske konsekvenser et tab af en elsket kan have.

