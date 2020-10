Iværksætter og influencer Trine Kjær er teamet op med NA-KD - og det er der kommet en kollektion fyldt med farver og elegante detaljer ud af.

Trine Kjær er et kendt navn i den danske influencer- og modebranche. Hun var en af de første danske influencere og har over 150.000 følgere på hendes instagram. Hun er også stifter af hårplejeserien Trines Wardrobe.

Kollektionen for NA-KD blander fint skræddersyet elegance med legende og farvestrålende detaljer - kollektionen har masser af personlighed og følger du Trines univers på Instagram, så er det tydeligt at se inspirationen.

Fås både i sort og grøn. Pris: 359 kr.

»Alle items kan mikses på kryds og tværs, hvilket var meget vigtigt for mig. Jeg elsker den lilla farve sat sammen med den mørkebrune. Og den blå og grønne sammen. Når jeg styler et outfit prøver, jeg altid at balancere det feminine og maskuline,« udtaler Trine Kjær til modemagasinet Elle.

Striktrøje med bred krave

Fås i hvid og grøn. Pris: 329

Habitbukser

Fås i lysblå og mørkgrøn. Pris: 359 kr.

Blazer med skulderpuder

Fås i lysblå og mørkgrøn. Pris: 509 kr

