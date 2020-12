Hvis du ikke har set The Queen’s Gambit, så er du en af de eneste. Vi guider dig til, hvordan du kan blive inspireret af den fede 60er stil i serien - uanset om du har set den eller ej.

Det er ikke kun skakgenier, der elsker Netflix' hitserie The Queens Gambit - eller Dronninggambit på dansk.

62 millioner husstande så serien i den første måned den var tilgængelig, og den er dermed Netflix’ mest populære serie i en premieremåned overhovedet. Online-skaksider har også oplevet øget trafik efter at serien udkom.

Men det er ikke det eneste interessante ved serien. Udover seriens plot om det unge skakgeni Beth Harmon, så er serien også et indblik ind i først 50erne, men især 60ernes stil.

Beth Harmons garderobe er som taget ud af 60ernes modeblade og ikoner som fx topmodellen Twiggy. Def er ikke bare ét outfit, der skiller sig ud, men en hel garderobe som ville gøre sig godt i dag.

Hun bærer for det meste sort/hvide farvekombinationer, tern og store kraver, som også har fået et comeback i år. Derudover tilføjer hun items som veste og beret-hatten, der heller ikke har været til at komme uden om i modebilledet.

Vi har samlet fire outfits, der afspejler 60erne og seje Beth Harmons stil.

Oversize hvid frakke

Pris: 789 kr.

Hat i hvid

Pris: 99 kr.

Højhalset sort strikkjole

Pris: 439 kr.

Ternet kjole

Pris: 259 kr.

Pointy v-cut ballerina

Pris: 289 kr.

Rullekrave strik i hvid

Pris: 359 kr

Strikvest i hvid

Pris: 219 kr.

Mininederdel med slids

Pris: 219 kr

Klassiske sneakers i hvid

Pris: 649 kr.

Striktrøje med kravedetalje

Pris: 259 kr.

Skræddersyede bukser med slids

Pris: 379 kr.

Slippers med spids tå

Pris: 219 kr.