Man plejer at sige at skønhed kommer indefra, så hvorfor ikke forkæle sig selv med lækkert undertøj?

Mange er af den opfattelse at lækkert og frækt undertøj kun er noget kvinder tager på, når de vil gøre en mand glad. Men sådan hænger verden langt fra sammen.

Lingeri kan få dig til at føle dig lækker indefra og ud, og det kan i sig selv give et selvtillidsboost.

Dagen hvor singler og enlige skal hyldes, Singles Day, er landet, så hvorfor ikke gå med lækkert lingeri, som en hyldest til dig selv, din krop og din femininitet?

Forkæl dig selv med lækkert undertøj fra NA-KD her

Lingeri kan også få dit tøj til at sidde bedre. Den rigtige BH størrelse giver selvfølgelig udover støtte også den rigtige pasform til dit tøj, så din barm enten får et løft, undertøjet ikke strammer på ryggen og bliver både ubehageligt og laver uheldige håndtag.

En af dem, der virkelig har forstået at gøre undertøj til et statement er Rihanna, der med sit undertøjsmærke Savage x Fenty formår at skabe et univers, der både inkludere alle uanset køn, alder, størrelse og etnicitet men derudover også ynder at blande badass-atitude og feminitet.

Bliv inspireret til at finde din indre dronning frem

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) den 1. Okt, 2020 kl. 9.07 PDT

Undertøj er med andre ord den perfekte selvforkælelses-treat og kan samtidig være et statement og en reminder om, at du er en ægte dronning.

Gå på opdagelse i de mange feminine og lækre styles fra NA-KD - vi har udvalgt fire lækre sæt og to body'er

Blonde bh med stropper, pris: 149 kr.

Højtaljet v-streng med blonder i nude, pris: 99 kr.

Blonde BH i sort, pris: 159 kr.

Højtaljet v-streng med blonder, pris: 109 kr.

Blonde BH i bordeaux, pris: 149 kr.

G-streng med blonder, pris: 109 kr.

Bodysuit i mesh med blonder, pris: 259 kr.

Panel bodysuit med blonder, pris: 179 kr.

Bølget trekants-bh, pris: 129 kr.

Bølget V-streng, pris: 109 kr.