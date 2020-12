Søstrene Sophie og Mathilde Gøhler har lavet en kollektion med NA-KD med fokus på moderne skræddersygning og elegante styles.

Mathilde og Sophie Gøhler ligner hinanden på mange måder, og nu har de samarbejdet om en kollektioner der afspejler deres begges passion for design. Søstrene har i samarbejde med NA-KD lavet en kollektion, der er alt det vi håber på 2021 bliver.

Vi kan ikke vente til 2020 er overstået og med denne kollektion får du et indblik i stilen og moden for 2021.

Gå på opdagelse i Gøhler x NA-KD kollektionen her

Med oversized suits, enkle snit og afdæmpede farver fortsætter mange af 2020s trends ind i det nye år. De små detaljer gør hele forskellen og det gør de også i denne kollektion, hvor ærmer med slidsdetaljer, tynde stropper på kryds og store kraver gør tøjet både elegant, stilrent og personligt.

Find inspiration til at pifte hverdagstøjet op, kom ud af joggingtøjet og forbered dig på et tidspunkt, hvor verden igen åbner sig. Måske kollektionen også kan give inspiration til nytårstøjet? Men skynd dig tøjet sælger hurtigt ud.

Maxifrakke - Gøhler x NA-KD

Fås i både grøn og beige. Pris: 719 kr.

Sign dig op og få besked, når jakken igen er på lager.

Cropped blazer

Pris: 439 kr.

Mininederdel med slå-om detalje

Pris: 289 kr.

Højhalset kjole

Pris: 359 kr.

Maxinederdel med slids

Pris: 359 kr.

Cropped skjorte

Pris: 289 kr.

Bodystocking i sort

Pris: 169 kr.

Sign dig op og få besked, når den igen er på lager.

Habitbukser i sort

Pris: 359 kr.

Habitbukser

Pris: 359 kr.

Oversized blazer

Pris: 509 kr.

Skjorte med binebånd i taljen

Fås både i hvid og beige. Pris: 289 kr.

Habitbukser i råhvid

Pris: 359 kr.